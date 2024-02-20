  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy60 C
  • Среда, 21 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
В США прошла дискуссия о стратегической роли Азербайджана в глобальной энергобезопасности

В США прошла дискуссия о стратегической роли Азербайджана в глобальной энергобезопасности

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В США прошла дискуссия о стратегической роли Азербайджана в глобальной энергобезопасности

Роль Азербайджана в глобальных энергетических процессах, стало темой азербайджано-американских дискуссий, состоявшихся в Атлантическом совете в Вашингтоне. Об этом во вторник на своем аккаунте в соцсети X  написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов,

"На встрече, организованной директором Глобального энергетического центра Атлантического совета Лэндоном Деренцем, состоялись дискуссии о стратегической роли Азербайджана в глобальных процессах, связанных с энергетикой, энергетической безопасностью и энергетическим переходом", - сообщил Шахбазов.

 

Написать отзыв

Политика

  • На суде по делу профсоюзного активиста Политика
    • 20 февраль 2024, 18:22

    На суде по делу профсоюзного активиста

    В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду продолжилось рассмотрение дела главы независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддина Мамедова.  На заседании адвокат Зибейда Садыгова ходатайствовала разрешить аудио- и видеозапись процесса журналистами. Прокурор не возразил. Однако председательствующий судья Сабухи Гусейнов сказал, что в этом необходимости нет, ибо камеры суда ведут видеосьемку.

    Читать далее
  • Новая серия задержаний верующих Политика
    • 20 февраль 2024, 18:08

    Новая серия задержаний верующих

    В последние сутки в различных городах Азербайджана прошла серия задержаний верующих. Об этом говорится в сообщениях в соцсетях. Представитель Движения «Мусульманское единство» подтвердил Turan, что среди задержанных есть и члены этой организации.

    Читать далее
  • Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования Политика
    • 20 февраль 2024, 17:07

    Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования

    20 февраля из Азербайджана в Украину была отправлена очередная партия гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования, сообщило Министерство энергетики Азербайджана. Гуманитарный груз состоит из  670 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и трансформаторных подстанций.

    Читать далее
  • Армения готовится ограничить полномочия российских пограничников? Политика
    • 20 февраль 2024, 16:54

    Армения готовится ограничить полномочия российских пограничников?

    Общественные и политические структуры Армении все чаще стали поднимать вопрос о необходимости ухода российских  пограничников из страны. В частности, поднимается вопрос о недопустимости присутствия пограничников ФСБ России в Ереванском аэропорту Звартноц и на погранпункте в Мегри.

    Читать далее

Встреча в Мюнхене, президентские выборы и санкции ПАСЕ: Беседа с британским экспертом Томасом де Ваалом в "Çətin sual"


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей