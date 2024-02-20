В США прошла дискуссия о стратегической роли Азербайджана в глобальной энергобезопасности

В США прошла дискуссия о стратегической роли Азербайджана в глобальной энергобезопасности

Роль Азербайджана в глобальных энергетических процессах, стало темой азербайджано-американских дискуссий, состоявшихся в Атлантическом совете в Вашингтоне. Об этом во вторник на своем аккаунте в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов,

"На встрече, организованной директором Глобального энергетического центра Атлантического совета Лэндоном Деренцем, состоялись дискуссии о стратегической роли Азербайджана в глобальных процессах, связанных с энергетикой, энергетической безопасностью и энергетическим переходом", - сообщил Шахбазов.