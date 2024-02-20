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(9 часов назад)
Новая серия задержаний верующих

Новая серия задержаний верующих

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Новая серия задержаний верующих

В последние сутки в различных городах Азербайджана прошла серия задержаний верующих. Об этом говорится в сообщениях в соцсетях. Представитель Движения «Мусульманское единство» подтвердил Turan, что среди задержанных есть и члены этой организации.

Причина задержаний, имена задержанных и места их содержания не сообщаются.

Правоохранительные органы не комментируют эти сообщения.

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