Новая серия задержаний верующих

В последние сутки в различных городах Азербайджана прошла серия задержаний верующих. Об этом говорится в сообщениях в соцсетях. Представитель Движения «Мусульманское единство» подтвердил Turan, что среди задержанных есть и члены этой организации.

Причина задержаний, имена задержанных и места их содержания не сообщаются.

Правоохранительные органы не комментируют эти сообщения.