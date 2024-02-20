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(9 часов назад)
На суде по делу профсоюзного активиста

На суде по делу профсоюзного активиста

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

На суде по делу профсоюзного активиста

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду продолжилось рассмотрение дела главы независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддина Мамедова. 

На заседании адвокат Зибейда Садыгова ходатайствовала разрешить аудио- и видеозапись процесса журналистами. Прокурор не возразил. Однако председательствующий судья Сабухи Гусейнов сказал, что в этом необходимости нет, ибо камеры суда ведут видеосьемку.

В ответ адвокат указала, что на процессах по другим делам этот же судья разрешает съемки. В связи с этим подсудимый Мамедов отметил, что журналистам не дают записи судебной съемки. Указав, что судья не объективен, Мамедов выступил с отводом судье.

Для рассмотрения отвода на процессе объявлен перерыв до 12 марта.

Мамедов был задержан 20 сентября возле своего дома, после, того, как подвергся нападению со стороны неизвестного ему лица. Однако Мамедова же обвинили в нанесении нападавшему ножевого ранения (статья 221.3 - хулиганство, совершенное с применением оружия) и 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.

Позже обвинения были ужесточены – по ст. 126.2.4 (умышленное причинено тяжкого вреда здоровью  общеопасным способом) и 228.4 ( незаконный оборот  оружия).  Ему грозит до 11 лет тюремного заключения.

Мамедов отвергает обвинения и связывает их со своей общественной деятельностью. Правозащитники признали Мамедова политзаключенным.

 

 

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