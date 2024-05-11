В Шуше открылся традиционный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

В Шуше 11 мая открылся VII Международный музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль".

В церемонии открытия фестиваля принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В этом году впервые фестивальные мероприятия пройдут и в Лачине, где выступления исполнителей состоятся 13 мая.

Нынешний фестиваль "Хары бюльбюль" совпал с мероприятиями в рамках Года «Шуша – культурная столица исламского мира 2024».

Международный музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль" впервые был проведен в Шуше в 1989 году.

Однако из-за армянской агрессии в годы оккупации Карабаха, фестиваль не проводился.

Проведение "Хары бюльбюль" в Шуше возобновилось с 2021 года, после того, как город и другие территории Карабаха были освобождены в ходе 44-дневной войны 2020 г.