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(9 часов назад)
В Шуше открылся традиционный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

В Шуше открылся традиционный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Шуше открылся традиционный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

В Шуше 11 мая открылся VII Международный музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль".

В церемонии открытия фестиваля принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В этом году впервые фестивальные мероприятия пройдут и в Лачине, где выступления исполнителей состоятся 13 мая.

Нынешний фестиваль "Хары бюльбюль" совпал с мероприятиями в рамках  Года «Шуша – культурная столица исламского мира 2024».

Международный музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль" впервые был проведен в Шуше в 1989 году.

Однако из-за армянской агрессии в годы оккупации Карабаха, фестиваль не проводился.

Проведение "Хары бюльбюль" в Шуше  возобновилось с 2021 года, после того, как город  и другие территории Карабаха были освобождены в ходе 44-дневной войны 2020 г.

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