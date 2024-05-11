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(9 часов назад)
В Ханкенди и Агдере обнаружены схроны с оружием

В Ханкенди и Агдере обнаружены схроны с оружием

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Ханкенди и Агдере обнаружены схроны с оружием

За последнюю неделю сотрудники полиции обнаружили в Карабахе новые схроны с оружием.

Как говорится в сообщении МВД, за  период с 4 по 10 мая полицией в городе Ханкенди были обнаружены и изъяты 38 автоматов, 8 пистолетов, 14 винтовок, 1 гранатомет, 23 гранаты, 23 воспламенителя, 136 обойм, 21 040 патронов различного калибра, 5 взрывчаток с тротилом, 27 штык-ножей и другие боеприпасы.

В тот же период,  в Агдеринском районе были обнаружены и изъяты 5 автоматов, 18 обойм и 290 патронов различного калибра. Мероприятия по очистке освобожденных территорий от оружия и боеприпасов продолжаются, говорится в заключение сообщения МВД.

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