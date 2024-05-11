В Ханкенди и Агдере обнаружены схроны с оружием

В Ханкенди и Агдере обнаружены схроны с оружием

За последнюю неделю сотрудники полиции обнаружили в Карабахе новые схроны с оружием.

Как говорится в сообщении МВД, за период с 4 по 10 мая полицией в городе Ханкенди были обнаружены и изъяты 38 автоматов, 8 пистолетов, 14 винтовок, 1 гранатомет, 23 гранаты, 23 воспламенителя, 136 обойм, 21 040 патронов различного калибра, 5 взрывчаток с тротилом, 27 штык-ножей и другие боеприпасы.

В тот же период, в Агдеринском районе были обнаружены и изъяты 5 автоматов, 18 обойм и 290 патронов различного калибра. Мероприятия по очистке освобожденных территорий от оружия и боеприпасов продолжаются, говорится в заключение сообщения МВД.