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(3 часа назад)
В Ходжавенде обнаружен крупный схрон боеприпасов

В Ходжавенде обнаружен крупный схрон боеприпасов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Ходжавенде обнаружен крупный схрон боеприпасов

Крупное хранилище вооружений обнаружено в строении на территории села Гюней Хырман Ходжавендского района.

Как сообщила в пресс-служба МВД, найдено 74 различных видов мин, 74 гранаты, 114 взрывателей, 12 снарядов, свыше 23 тысяч патронов и других боеприпасов.

Кроме того, в рамках мероприятий было задержано лицо, не сдавшее в полицию, найденные боеприпасы. У него было изъято 60 патронов к автомату.

По факту в Ходжавендском районном отделе полиции ведется расследование.

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