Вашингтон не комментирует сообщения о переговорах по обмену Навального на сотрудника ФСБ

Вашингтон не комментирует сообщения о переговорах по обмену Навального на сотрудника ФСБ

Госдеп в понедельник не стал комментировать сообщения о возможном обмене оппозиционера Алексея Навального на сотрудника ФСБ Вадима Красикова, арестованного в Европе за убийство чеченского полевого командира.

«Я не буду говорить о внутренних обсуждениях или нашей работе по освобождению людей, удерживаемых за рубежом», — заявил пресс-секретарь Мэтью Миллер на брифинге под давлением репортеров.

Ранее в понедельник союзник Навального разместила в YouTube видео, где сообщила, что переговоры об обмене велся с участием США и Германии нескольких месяцев.

«Я не собираюсь обсуждать наши разговоры с кем-либо из наших дипломатических партнеров о работе, которую мы проводим, пытаясь добиться освобождения неправомерно задержанных американцев или других лиц, удерживаемых по всему миру», — сказал Миллер, отвечая на вопрос корреспондента Turan.