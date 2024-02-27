Вашингтон не комментирует сообщения о переговорах по обмену Навального на сотрудника ФСБ
Вашингтон не комментирует сообщения о переговорах по обмену Навального на сотрудника ФСБ
Госдеп в понедельник не стал комментировать сообщения о возможном обмене оппозиционера Алексея Навального на сотрудника ФСБ Вадима Красикова, арестованного в Европе за убийство чеченского полевого командира.
«Я не буду говорить о внутренних обсуждениях или нашей работе по освобождению людей, удерживаемых за рубежом», — заявил пресс-секретарь Мэтью Миллер на брифинге под давлением репортеров.
Ранее в понедельник союзник Навального разместила в YouTube видео, где сообщила, что переговоры об обмене велся с участием США и Германии нескольких месяцев.
«Я не собираюсь обсуждать наши разговоры с кем-либо из наших дипломатических партнеров о работе, которую мы проводим, пытаясь добиться освобождения неправомерно задержанных американцев или других лиц, удерживаемых по всему миру», — сказал Миллер, отвечая на вопрос корреспондента Turan.
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