ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в НАР (обновлено)
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле вечером 1 апреля со стороны Армении позиций азербайджанской армии в Садаракском и Шахбузском районах Нахчыванской автономной республики (НАР).
В частности, обстрел велся с перерывами из стрелкового оружия с 22:00 до 22:20 по позициям азербайджанской апмии в направлении населённых пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района НАР.
В свою очередь, Минобороны Армении опровергло утверждения Баку об обстреле азербайджанских позиций поздно вечером 1 апреля.
В то же время армянская сторона заявила, что в это время ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении села Кут (граница с Кяльбаджаром) и 2 апреля в 00:40 в районе села Тех (граница с Лачинским районом).
Также официальный Ереван опроверг сообщение Баку о концентрации армянских войск и техники на границе с Азербайджаном. На представленных видео-кадрах, показано строительство оборонительных инфраструктур в тылу, что является суверенным правом Армении, говорится в сообщении.
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