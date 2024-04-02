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(5 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в НАР (обновлено)

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле  вечером 1 апреля со стороны Армении позиций азербайджанской армии в Садаракском и Шахбузском районах Нахчыванской автономной республики (НАР).

В частности,  обстрел велся с перерывами из стрелкового оружия  с 22:00 до 22:20  по позициям азербайджанской апмии в направлении населённых пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек  Шахбузского района НАР.

В свою очередь, Минобороны Армении опровергло утверждения Баку об обстреле азербайджанских позиций поздно вечером 1 апреля.

В то же время армянская сторона заявила, что в это время ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении села Кут (граница с Кяльбаджаром) и 2 апреля в 00:40 в районе села Тех (граница с Лачинским районом).

Также официальный Ереван опроверг сообщение Баку о  концентрации армянских войск и техники на границе с Азербайджаном. На представленных  видео-кадрах,  показано строительство оборонительных инфраструктур в тылу, что является суверенным правом Армении, говорится в сообщении.

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