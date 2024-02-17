В рамках Мюнхенском конференции по безопасности состоялась встреча президентов Азербайджана и Израиля – Ильхама Алиева и Ицхака Герцога.

Как отмечает сайт главы Азербайджана, переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.

Герцог поздравил Алиева по случаю победы на президентских выборах.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Израилем в различных сферах, отмечена деятельность межправительственной комиссии, затронуты торгово-экономические, культурные, гуманитарные связи.

Было подчеркнуто, что начало деятельности посольства Азербайджана в Государстве Израиль «придало импульс развитию двусторонних связей».

Состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.