Встреча президентов Азербайджана и Израиля
Встреча президентов Азербайджана и Израиля
В рамках Мюнхенском конференции по безопасности состоялась встреча президентов Азербайджана и Израиля – Ильхама Алиева и Ицхака Герцога.
Как отмечает сайт главы Азербайджана, переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.
Герцог поздравил Алиева по случаю победы на президентских выборах.
В ходе беседы был проведен обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Израилем в различных сферах, отмечена деятельность межправительственной комиссии, затронуты торгово-экономические, культурные, гуманитарные связи.
Было подчеркнуто, что начало деятельности посольства Азербайджана в Государстве Израиль «придало импульс развитию двусторонних связей».
Состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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