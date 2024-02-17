Ильхам Алиев встретился со специальным представителем президента США

Вопросы поставок азербайджанских углеводородов на мировые рынки и развития "Срединного коридора" были обсуждены 16 февраля в Мюнхене в рамках конференции по безопасности на встрече президента Ильхама Алиева со специальным координатором президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амосом Хохштейном.

Как сообщает сайт главы азербайджанского государства, Хохштейн передал поздравления по случаю предстоящего проведения в Азербайджане СОР29.

Представитель президента США напомнив о партнерстве двух стран еще с 1990-х гг в проектах по поставке углеводородных ресурсов Каспийского моря на мировые рынки, отметил стратегическое значение Азербайджана в регионе.

На встрече обсуждались развитие "Срединного коридора" и роль Азербайджана в данном процессе, были затронуты вопросы сотрудничества в рамках СОР29.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об азербайджано-американских двусторонних отношениях.