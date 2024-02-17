Байрамов встретился с О'Брайеном
Байрамов встретился с О'Брайеном
Вопросы нормализации между Азербайджаном и Арменией и ситуация в регионе была обсуждена на встрече главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня между двумя странами, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе», - говорится в частности в сообщении МИД Азербайджана.
Байрамов обратил внимание американского дипломата на недавнюю провокацию Армении на условной границе.
Как подчеркнула Байрамов, ранение азербайджанского военнослужащего в результате снайперского выстрела без каких-либо побуждающих факторов после пяти месяцев стабильности, является ударом по мирному процессу.
Наряду с этим, была отмечена неприемлемость широкомасштабного злоупотребления миссии Европейского союза в Армении в качестве средства антиазербайджанской пропаганды, продолжил Байрамов.
Он отметил, что так называемая "бинокльная дипломатия" миссии ЕС, противоречит ее заявленным целям, таким как содействие региональной стабильности, а также установлению доверия между Азербайджаном и Арменией.
Что касается проекта мирного соглашения, то были еще раз упомянуты существующие претензии против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана страны в законодательных актах и конституции Армении, ее обращениях в международные организации и суды. Азербайджанский министр подчеркнул важность отказа от этих претензий.
«На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в заключение сообщения МИД Азербайджана.
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