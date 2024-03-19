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(2 часа назад)
Хикмет Гаджиев проводит в Пектне встречи с официальными лицами

Хикмет Гаджиев проводит в Пектне встречи с официальными лицами

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Хикмет Гаджиев проводит в Пекине встречи с официальными лицами

Помощник президента страны по внешней политике Хикмет Гаджиев находится в Китае. В своем аккаунте в Х он сообщил о проведенных встречах с  замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном, с заместителем заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Чен Жу, президентом Шанхайской организации сотрудничества Ван Чао.

На встречах была подчеркнуто обоюдное стремление поднять на качественно новый уровень партнёрство двух стран. В частности, состоялся обмен мнениями о реализации проекта "Срединного  коридора", взаимодействие в рамках COP29 и участие Китая в программе транспортировки зеленой энергии из Азербайджана.

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