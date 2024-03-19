Хикмет Гаджиев проводит в Пекине встречи с официальными лицами

Помощник президента страны по внешней политике Хикмет Гаджиев находится в Китае. В своем аккаунте в Х он сообщил о проведенных встречах с замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном, с заместителем заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Чен Жу, президентом Шанхайской организации сотрудничества Ван Чао.

На встречах была подчеркнуто обоюдное стремление поднять на качественно новый уровень партнёрство двух стран. В частности, состоялся обмен мнениями о реализации проекта "Срединного коридора", взаимодействие в рамках COP29 и участие Китая в программе транспортировки зеленой энергии из Азербайджана.