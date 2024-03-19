Хикмет Гаджиев проводит в Пектне встречи с официальными лицами
Хикмет Гаджиев проводит в Пекине встречи с официальными лицами
Помощник президента страны по внешней политике Хикмет Гаджиев находится в Китае. В своем аккаунте в Х он сообщил о проведенных встречах с замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном, с заместителем заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Чен Жу, президентом Шанхайской организации сотрудничества Ван Чао.
На встречах была подчеркнуто обоюдное стремление поднять на качественно новый уровень партнёрство двух стран. В частности, состоялся обмен мнениями о реализации проекта "Срединного коридора", взаимодействие в рамках COP29 и участие Китая в программе транспортировки зеленой энергии из Азербайджана.
Политика
-
- 19 март 2024, 16:19
Бакинский апелляционный суд 19 марта отклонил жалобу активиста партии Народного фронта Эльнура Гасанова, который просил перевести его под домашний арест.
-
- 19 март 2024, 14:58
Информационное агентство Туран обратилось с письмом на имя министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева в связи с низким качеством интернет-услуг, оказываемых государственным провайдером Бакинтернет.
-
- 19 март 2024, 14:56
Находящийся в Ереване Генсек НАТО Йенс Столтенберг, провел 19 марта встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Касаясь стабильности на Южном Кавказе, Столтенберг призвал Армению и Азербайджан достичь соглашения, которое проложит путь к нормализации отношений и прочному миру. «Это важно для евроатлантической безопасности, поскольку ситуация становится более опасной», — подчеркнул он и отметило, что «НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении, а также ее мирные устремления». Об этом говорится в пресс-релизе НАТО о содержании встречи.
-
- 19 март 2024, 13:23
Сабаильский районный суд Баку 19 марта продлил сроки предварительного заключения руководителя Интернет-телевидения “Kanal 13” Азиза Оруджева и сотрудника этой медиаструктуры Шамо Эминова еще на два месяца. Об этом Turan сообщила супруга Азиза Оруджева Ламия Оруджева.
Написать отзыв