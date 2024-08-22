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(6 часов назад)
Задержан молодой политолог Бахруз Самедов

Задержан молодой политолог Бахруз Самедов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Задержан молодой политолог Бахруз Самедов

Вечером 21 августа в Баку был задержан молодой политолог Бахруз Самедов. Как сообщила Turan  его бабушка Зибейда Османова, около 16:00  он вышел из дома, чтобы встретиться с товарищем.

«Через полчаса пришли к нам домой 5-6 человек, представившиеся сотрудниками Службы госбезопасности и сказали, что на Бахруза есть жалоба, что он занимается наркотиками.

Они провели обыск в доме и забрали компьютер Бахруза, его паспорт, два диплома об окончании зарубежных вузов, книгу на английском языке, в которой содержится статья Бахруза. Никаких наркотиков они не обнаружили», - сказала Османова.

Позже к ней звонила адвокат, которая представилась как Вафа и сообщила, что Самедов подозревается в «госизмене» и якобы обнаружена его переписка с армянами, дескать он по их заказу писал статьи.

Османова отвергли эти обвинения. «Бахруз занимался научными исследованиями. Он учится в докторантуре в Карловском университете в Чехии. Он приехал месяц назад на каникулы», - рассказала Османова. По ее словам, сегодня он должен был вылететь обратно.

Самедов известен публикациями критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана в Западных СМИ и аналитических изданиях. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/. Известен своими пацифистскими взглядами.

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