Задержан молодой политолог Бахруз Самедов
Задержан молодой политолог Бахруз Самедов
Вечером 21 августа в Баку был задержан молодой политолог Бахруз Самедов. Как сообщила Turan его бабушка Зибейда Османова, около 16:00 он вышел из дома, чтобы встретиться с товарищем.
«Через полчаса пришли к нам домой 5-6 человек, представившиеся сотрудниками Службы госбезопасности и сказали, что на Бахруза есть жалоба, что он занимается наркотиками.
Они провели обыск в доме и забрали компьютер Бахруза, его паспорт, два диплома об окончании зарубежных вузов, книгу на английском языке, в которой содержится статья Бахруза. Никаких наркотиков они не обнаружили», - сказала Османова.
Позже к ней звонила адвокат, которая представилась как Вафа и сообщила, что Самедов подозревается в «госизмене» и якобы обнаружена его переписка с армянами, дескать он по их заказу писал статьи.
Османова отвергли эти обвинения. «Бахруз занимался научными исследованиями. Он учится в докторантуре в Карловском университете в Чехии. Он приехал месяц назад на каникулы», - рассказала Османова. По ее словам, сегодня он должен был вылететь обратно.
Самедов известен публикациями критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана в Западных СМИ и аналитических изданиях. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/. Известен своими пацифистскими взглядами.
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