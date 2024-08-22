Жена арестованного в Грузии учредителя сайта Azel TV посетила его в СИЗО

Супруга арестованного в Грузии учредителя сайта Azel TV посетила его в СИЗО

Супруга Афгана Садыгова, учредителя сайта AzelTV, арестованного в Грузии по запросу из Азербайджана, посетила его в СИЗО 21 августа.

Как рассказала Севиндж Садыгова, муж был очень напряженным и беспокойным.

«Афган озабочен благополучием наших детей, находящихся в Тбилиси под постоянной угрозой. У него наблюдается нарушение нервной системы, бессонница, а лекарства не помогают», - сказала она.

Афган сообщил, что не знаком с людьми, имена которых фигурируют в сфабрикованном против него уголовном деле.

"Он сказал, что ни с кем из них не знаком, никогда их не видел и не общался, что обвинение против него сфабриковано. Афган уверен, что в случае его экстрадиции в Азербайджане ему будет грозить серьезная опасность. Он уверен, что его задержание связано с его статьями в которых власти подвергаются критике", - сказала Севиндж Садыгова.

Напомним, что Афган Садыгов вместе с семьей выехал в Грузию 24 декабря прошлого года. Он был задержан грузинской полицией 3 августа, когда пытался вылететь вместе с семьей в Стамбул.

4 августа Тбилисский городской суд арестовал его на 3 месяца с целью экстрадиции в Азербайджан.

В суде сообщили, что 10 мая МВД Азербайджана предъявило Афгану Садыгову обвинения по статьями 188.2.2 и 182.2.4 УК Азербайджана ("вымогательство путем угроз, захват чужого имущества, неоднократные угрозы публикации компрометирующей информации».