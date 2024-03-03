Житель Агдама подорвался на мине
3 марта в районе села Ахмедагалы Агдамского района на мине подорвался житель этого района Аббасов Бахтияр, 1995 года рождения.
Как сказано в сообщении национального агентства по разминированию ANAMA, инцидент произошел на бывшей линии соприкосновения, не очищенной от мин. В резльтате подрыва,Аббасов получил травмы обоих ног и был госпитализован.
Политика
-
- 2 март 2024, 20:33
Россия следит за заявлениями армянского руководства и будет иметь их в виду, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что обратил внимание на контакты между Баку и Ереваном, которые организуются «под эгидой различных западных деятелей».
-
Продолжающаяся с 1991 года зависимость Армении от России стала «стратегической ошибкой» республики, заявил в интервью Общественному Тв секретарь совета безопасности республики Армен Григорян.
-
- 2 март 2024, 14:38
Сегодня, 2 марта исполняется 19 лет со дня убийства главного редактора журнала «Монитор», журналиста Эльмара Гусейнова. Журналист, известный своими резкими критическими статьями, был убит с применением огнестрельного оружия в квартале своего дома в 2005 году. Однако это преступление до сих пор не раскрыто.
-
- 2 март 2024, 14:26
В СИЗО ухудшилось состояние здоровья экс-депутата, предпринимателя Назима Бейдемирли. Об этом в facebook написала его супруга Фарида Бейдемирли.
Написать отзыв