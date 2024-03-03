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(1 час назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Житель Агдама подорвался на мине

3 марта в районе села Ахмедагалы Агдамского района на мине подорвался житель этого района Аббасов Бахтияр, 1995 года рождения.

Как сказано в сообщении национального агентства по разминированию ANAMA, инцидент произошел на бывшей линии соприкосновения, не очищенной от мин. В резльтате подрыва,Аббасов получил травмы обоих ног и был госпитализован.

    

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