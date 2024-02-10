В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), которая должна начаться 16 февраля, все внимание приковано к недавнему интервью президента России Владимира Путина бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. В этот критический момент мировых событий позиция Путина по Украине и надвигающийся призрак дальнейшего развития событий находят отклик во всем международном сообществе, подготавливая почву для ключевых дискуссий в МКБ относительно безопасности Европы, украинского конфликта и ближневосточного кризиса.

Интервью Путина прояснило два фундаментальных вопроса, представляющих первостепенный интерес для участников МКБ: перспектива глобального конфликта и траектория войны на Украине. Говоря о глобальной безопасности, Путин недвусмысленно заверил Запад в том, что Россия не имеет намерений начинать военные действия против любого члена Североатлантического альянса, если не столкнется с агрессией: «Во всяком случае, они (страны НАТО – Ред.) говорят об этом, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди - не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди - прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза».

Однако он выступил с резким предупреждением, что Россия вступит в конфликт с НАТО, если иностранные войска будут размещены на Украине. Более того, Путин заявил о готовности России вступить в глобальную войну, используя все доступные средства уничтожения, если НАТО или США спровоцируют открытую военную конфронтацию, что «поставит человечество на грань очень серьёзного, глобального конфликта»,

Переходя к украинскому кризису, Путин дал понять о своей готовности возобновить переговоры на основе статус-кво по состоянию на апрель 2022 года, что было вызвано отказом Украины от предыдущих дипломатических усилий. Примечательно, что тогда последовали дискуссии между Украиной и Россией, сопровождавшиеся такими заметными встречами, как встреча министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в Анталье 10 марта и последующими переговорами в Стамбуле, которые стартовали 29 марта. (В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения, известного как «стамбульское коммюнике», в котором в числе прочего Украина была готова на внеблоковый статус неядерной страны под конкретные гарантии безопасности, а вопрос принадлежности Крыма предлагала решать средствами дипломатии в течение 15 лет. Примечательно, что проект соглашения не включал требования отвода войск на позиции до 24 февраля 2022 года, которое украинские делегаты озвучивали ранее). Однако к маю эти дискуссии в конечном итоге зашли в тупик, и Путин объяснил срыв предполагаемым вмешательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Соединенных Штатов, обвинив их в препятствовании переговорам и затягивании конфликта. Речь идет о визите Джонсона в Киев 9 апреля 2022 года, когда он заверил Зеленского в широкой военной помощи со стороны Запада в случае сопротивления России.

Интервью Путина также пролило свет на его видение будущего Украины, предполагая возможность возвращения контролируемых территорий при условии, что Киев откажется от своей антироссийской позиции. Он подробно остановился на понятии гражданской войны между украинцами и русскими, подчеркнув исторические и культурные связи между двумя народами и намекнув на возможное примирение, сродни прошлым конфликтам. По Путину эта внутренняя война, сравни с гражданской войной 1917-1922 годов, по окончании которой стороны, в конечном счете, пришли к единению.

Этот дискурс совпадает с недавними заявлениями постоянного представителя России при ООН Василия Небензии, который в интервью BBC 8 февраля отверг перспективу переговоров в рамках "копенгагенского формата", предложенного Украиной (В Копенгагене 24 июня 2023 года прошли организованные Украиной неформальные консультации об "основных принципах мира" с участием представителей многих ведущих стран. Во встрече участвовали старшие советники из стран Большой семерки, включая Италию, Великобританию, Францию, Канаду, Германию, Японию. В консультациях также приняли участие представители государственных служб безопасности ЮАР, Индии, Бразилии, Турции и Саудовской Аравии. Они поддержали Формулу мира президент Владимира Зеленского: Для прекращения войны Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести войска с украинской территории и выплатить компенсацию за ущерб нанесенный войной).

«Если они скажут вам, что готовы к переговорам в рамках так называемого Копенгагенского формата, который, по сути, является ультиматумом НАТО, то для нас это неприемлемо. Настоящие переговоры, когда они рано или поздно начнутся, будут идти с учетом ситуации на фронте», сказал в интервью ВВС Небензя.

Высказывания Небензии подчеркнули настойчивость России в проведении переговоров, отражающих текущую военную ситуацию, что создает дополнительную неопределенность в отношении дипломатических путей урегулирования.

Поскольку конфликт на Украине переходит в новую фазу, характеризующуюся позиционной войной, необходимость мирных переговоров становится все более актуальной. Военные отчеты указывают на переход к более статичному полю боя, что побуждает вновь сосредоточить внимание на дипломатических решениях, призванных положить конец затянувшемуся кризису.

Американский экономист Джеффри Сакс в недавнем интервью YouTube-каналу «Судя за свободу» подчеркнул острую необходимость участия Украины в мирных переговорах с Россией. Сакс посетовал на разрушительные последствия конфликта для украинского общества, подчеркнув демографический спад, усугубляемый территориальными изменениями и массовым исходом миллионов украинцев, бегущих со своей родины. Его оценка рисует мрачную картину нации, находящейся в опасности, столкнувшейся не только с физическим уничтожением, но и с глубоким разрушением своего населения и самобытности.

В отличие от этого, Джонатан Файнер, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности, сформулировал стратегию Вашингтона, направленную на принуждение Москвы к переговорам на условиях, выгодных Киеву. Выступая на форуме Института Аспена в декабре прошлого года, Файнер изложил активный подход, направленный на использование международных норм и принципов, особенно тех, которые закреплены в Уставе ООН, для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины. Эта позиция отражает стремление отстаивать интересы Украины в рамках многосторонней дипломатии.

Эти различные точки зрения отражают сложную динамику поиска мира в Украине. С одной стороны, существует признание тяжелого положения Украины и острой необходимости остановить разрушительный цикл насилия посредством диалога и переговоров. С другой стороны, существует стратегический расчет, направленный на усиление международного давления, чтобы добиться уступок со стороны Москвы, подчеркивая важность соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности.

Управление этими конкурирующими интересами и нарративами представляет собой сложную задачу как для политиков, так и для дипломатов. Предстоящая задача предполагает преодоление разрыва между этими расходящимися точками зрения, чтобы проложить реальный путь к миру и примирению.

Вывод

Интервью Путина Такеру Карлсону дает представление о позиции России по глобальной безопасности и украинскому кризису в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. В конечном счете, высказывания Путина свидетельствуют о готовности к диалогу и поиску компромиссов для урегулирования кризиса на Украине. По мере приближения МГБ международное сообщество будет внимательно изучать действия и риторику России, признавая ключевую роль, которую она играет в формировании траектории региональной безопасности и стабильности.