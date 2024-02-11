Пашинян: Азербайджан и Армения согласились, что мирный договор стоит выше юрисдикции  национального права

Пашинян и Алиев эмоционально беседуют на встрече в Праге 6 октября 2022 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые сообщил о важной согласованной статье мирного договора с Азербайджаном, верховенство которого будет выше национального права.

В тексте проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией есть согласованная сторонами статья о том, что Баку и Ереван не могут ссылаться на свои национальные законодательства, которые могут препятствовать выполнению обязательств, предусмотренных мирным договором между двумя государствами, - сообщил премьер--министр Никол Пашинян депутатам Армении.

Он объяснил, что эта статья нужна не только для нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, но и для соответствия текста договора международному праву и отношениям его страны с внешним миром в новых условиях. "Потому что в мире все уже не так, как было во время принятия этой Конституции", – сказал премьер.

Эта статья повторяет требование Венской конвенции о верховенстве международных договоров, ратифицированных Арменией. В 27-й статье конвенции говорится о том, что участник не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства в качестве оправдания для невыполнения международного договора.

По словам депутата Гегама Манукяна, Пашинян раскрыл статью из секретного пока текста документа, и эта статья принята по требованию Азербайджана.

Обсуждаемая статья исключает возможность последующих ссылок любого другого руководства Армении на принятые Верховным советом Армянской ССР оговорки к Алма-Атинской декларации от 1991 года. Оговорки фактически признают границы Азербайджана без Нагорного Карабаха, который рассматривается как воссоединившаяся с Арменией территория. Тем не менее Азербайджан потребовал, и Армения приняла дополнительный инструмент для нейтрализации таких поползновений с армянской стороны.

Ереван тоже имеет претензии к азербайджанской Конституции. В Армении говорят, что Конституция АР заявляет о правопреемственности третьей республики с Азербайджанской Народной Республикой (первая - 1918-1920), территория которой была больше и границы не совпадают с границами Азербайджанской ССР.

В Азербайджане власти не высказывают намерение изменить законы и Конституцию по требованию Армении.

1 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мир между двумя странами можно будет достичь, если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в Конституцию и другие нормативно-правовые документы. По его словам, Декларация о независимости Армении содержит прямое упоминание об объединении Карабаха с Арменией и нарушает территориальную целостность Азербайджана, а Конституция Армении ссылается на Декларацию о независимости Армении, как основополагающий документ.