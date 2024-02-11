Пашинян и Алиев эмоционально беседуют на встрече в Праге 6 октября 2022 года
Пашинян: Азербайджан и Армения согласились, что мирный договор стоит выше юрисдикции национального права
Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые сообщил о важной согласованной статье мирного договора с Азербайджаном, верховенство которого будет выше национального права.
В тексте проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией есть согласованная сторонами статья о том, что Баку и Ереван не могут ссылаться на свои национальные законодательства, которые могут препятствовать выполнению обязательств, предусмотренных мирным договором между двумя государствами, - сообщил премьер--министр Никол Пашинян депутатам Армении.
Он объяснил, что эта статья нужна не только для нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, но и для соответствия текста договора международному праву и отношениям его страны с внешним миром в новых условиях. "Потому что в мире все уже не так, как было во время принятия этой Конституции", – сказал премьер.
Эта статья повторяет требование Венской конвенции о верховенстве международных договоров, ратифицированных Арменией. В 27-й статье конвенции говорится о том, что участник не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства в качестве оправдания для невыполнения международного договора.
По словам депутата Гегама Манукяна, Пашинян раскрыл статью из секретного пока текста документа, и эта статья принята по требованию Азербайджана.
Обсуждаемая статья исключает возможность последующих ссылок любого другого руководства Армении на принятые Верховным советом Армянской ССР оговорки к Алма-Атинской декларации от 1991 года. Оговорки фактически признают границы Азербайджана без Нагорного Карабаха, который рассматривается как воссоединившаяся с Арменией территория. Тем не менее Азербайджан потребовал, и Армения приняла дополнительный инструмент для нейтрализации таких поползновений с армянской стороны.
Ереван тоже имеет претензии к азербайджанской Конституции. В Армении говорят, что Конституция АР заявляет о правопреемственности третьей республики с Азербайджанской Народной Республикой (первая - 1918-1920), территория которой была больше и границы не совпадают с границами Азербайджанской ССР.
В Азербайджане власти не высказывают намерение изменить законы и Конституцию по требованию Армении.
1 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мир между двумя странами можно будет достичь, если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в Конституцию и другие нормативно-правовые документы. По его словам, Декларация о независимости Армении содержит прямое упоминание об объединении Карабаха с Арменией и нарушает территориальную целостность Азербайджана, а Конституция Армении ссылается на Декларацию о независимости Армении, как основополагающий документ.
-
- Постсоветское пространство
- 11 февраль 2024 18:10
-
Политика
-
- 12 февраль 2024, 16:37
Состояние здоровья председателя Движения за демократию и процветание Азербайджана, экономиста Губада Ибадоглу остается серьезным. Его брат Галиб Тогрул сообщил, что в последние дни состояние Губада вновь ухудшилось.
-
- 12 февраль 2024, 15:05
В опубликованном сегодня отчете орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL призывает власти Азербайджана активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег (ОД), финансированием терроризма (ФТ) и финансированием распространения, уделяя особое внимание превентивным мерам и надзору.
-
- 12 февраль 2024, 14:07
Глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петер Михалко был вызван 12 февраля в МИД Азербайджана. Как говорится в сообщении МИД, до сведения Михалко была доведена «серьезная обеспокоенность» Баку деятельностью Миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA), «противоречащая достигнутым» соглашениям.
-
- 12 февраль 2024, 13:29
Армения предоставила Азербайджану 8 карт минных полей на ранее оккупированных территориях. Об этом сообщило 12 февраля Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA). Переданные документы в основном это записи о заминированных участках вдоль Муровдагского хребта в Кяльбаджарском районе.
Написать отзыв