«Ожидания позитивной динамики в отношениях с ПАСЕ исходят от азербайджанской стороны»

Сообщается, что вопрос о ситуации с правами человека в Азербайджане включен в повестку дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

На первый день сессии, 30 сентября, запланированы срочные дебаты на тему «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане».

13 сентября агентство Turan со ссылкой на источники в Совете Европы сообщило, что в случае одобрения повестки дня обсуждения на эту тему начнутся 3 октября: «По итогам обсуждений будут приняты рекомендации о мерах, которые необходимо предпринять в отношении Азербайджана за невыполнение обязательств перед Комитетом министров Совета Европы».

Член Глобального совета международной организации Publish What You Pay по региону Евразия, председатель общественного объединения Democracy Monitor и бывший главный эксперт Программы развития ООН Фуад Гасанов, рассказал об этом агентству ASTNA .

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Вопрос: Фуад бей, в повестку дня ПАСЕ включены срочные дебаты на тему «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане». Была ли в этом необходимость? Чего ПАСЕ добиваеся этим?

Ответ: Я хотел бы отметить, что согласно процедурным правилам Парламентской ассамблеи Совета Европы, правило 51 относительно срочной процедуры в Ассамблее было рассмотрено 27 июня 1994 года, и Ассамблея приняла во внимание предложения Бюро относительно срочной процедуры (Документ 7080, Параграф XXII). В зависимости от представления Бюро рассматривает запросы на срочную процедуру. Председатель (или другой член Бюро) представит рекомендацию Бюро Ассамблее на ее следующем заседании в соответствии с правилом 51.3 и установит дату и время дебатов в соответствии с правилом 51.4. Комитет обычно не подает более одного запроса на срочную процедуру в течение любой сессии. Однако Бюро также отмечает, что если это оправдано ходом событий и если есть единогласное мнение комитета, не исключена возможность подачи комитетом более одного запроса. В этом случае также делается ссылка на правило 27.4. Согласно правилу 51.1, дебаты могут проводиться по вопросу, не включенному в проект повестки дня, по просьбе Комитета министров Совета Европы, соответствующего комитета, одной или нескольких политических групп либо двадцати или более членов Ассамблеи или их заместителей.

В целом процесс принятия решений Бюро и его представление Ассамблее относительно применения процедурных правил ПАСЕ является сложным и открытым для обоснованных исключений. Одним из основных критериев выбора Бюро срочной процедуры является конкретный момент, который оправдывает актуальность темы, будь то новый вопрос или продолжающийся вопрос, достигший критической точки в политическом, социальном или экономическом контексте. Невыполнение Азербайджаном, как государством-членом, своих обязательств или даже его открытый и продолжающийся отказ делать это, а также ухудшающаяся ситуация с правами человека являются основными факторами, которые требуют применения срочной процедуры. Решение о срочном обсуждении ухудшения ситуации в Азербайджане в отношении прав человека, верховенства закона и демократии было принято большинством в две трети голосов членов Бюро, и это следует воспринимать как серьезный политический жест с потенциальными правовыми последствиями.

Вопрос: В информации говорится: «По результатам обсуждений будут приняты рекомендации о принятии мер в отношении Азербайджана за невыполнение обязательств перед Комитетом министров Совета Европы». Какие меры могут быть приняты в отношении Азербайджана?

Ответ: Если государство-член Совета Европы (СЕ) не выполняет свои обязательства по закону, Комитет министров может реализовать несколько мер: Согласно статье 8 (Приостановка прав), если государство-член серьезно нарушает статью 3 (которая воплощает принципы верховенства права и прав человека), Комитет министров может приостановить права представительства страны и потребовать ее выхода. Если государство-член не выполняет запрос о выходе, Комитет министров может принять решение о приостановке его членства в Совете Европы с указанной даты. Кроме того, согласно статье 9, если государство-член не выполняет свои финансовые обязательства, Комитет министров может приостановить его право на представительство в Комитете и Консультативной ассамблее до выполнения этих обязательств.

Эти меры гарантируют соблюдение государствами-членами своих обязательств и принципов Совета Европы. Комитет министров и Парламентская ассамблея, как отмечено в различных статьях и резолюциях, могут консультироваться и дать рекомендации по решению вопроса отказа от сотрудничества. Комитет министров может также принять соответствующие меры для консультаций с международными неправительственными организациями, работающими над вопросами в рамках мандата Совета Европы.

Вопрос: Новый виток напряженности в отношениях Азербайджан-ПАСЕ возник после того, как официальный Баку в начале этого года ввел запрет на депутатов, проголосовавших за приостановление полномочий делегации Азербайджана. Если ПАСЕ сейчас предпримет какие-либо дальнейшие меры, не усилит ли это еще больше эту напряженность?

Ответ: Во-первых, я хотел бы напомнить вам, что Совет Европы является ведущей организацией по правам человека, созданной для продвижения демократии, прав человека и верховенства закона в Европе и за ее пределами. Членство в организации является добровольным обязательством для государств, расположенных в европейском политическом пространстве, и это международная политико-правовая платформа, от которой нельзя просто так отказаться. Азербайджан был принят в члены в 2001 году, добровольно взяв на себя обязательства в области прав человека, верховенства закона и сотрудничества в области политических, социальных и экономических прав. Хотя первые годы сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы развивалось позитивно, на последующих этапах сотрудничества наблюдались и продолжают существовать устойчивые и существенные проблемы.

В настоящее время проблемы в сотрудничестве между страной и организацией усугубились, что привело к нежелательной кризисной ситуации. Лица, классифицированные как политические заключенные, оказавшиеся в заключении без обеспечения верховенства закона, ранее освобождались небольшими группами посредством амнистии, а затем посредством механизма помилования. Однако эта проблема так и не была решена системно или навсегда, несмотря на постоянные требования и призывы Совета Европы и других международных организаций. Практика политического заключения не была прекращена. Последние указы о помиловании, за некоторыми исключениями, не распространялись на лиц, классифицированных как политические заключенные, что еще больше усугубило подход правительства к этому вопросу.

Власти Азербайджана последовательно избегали сотрудничества с докладчиками Совета Европы по политическим заключенным — сначала Кристофом Штрассером, а затем Сунной Торхильдур — и постоянно создавали препятствия для их визитов в рамках их мандатов. Во время визитов последних содокладчиков, следивших за выполнением обязательств Азербайджана перед Парламентской ассамблеей, необходимое сотрудничество не было обеспечено. В настоящее время Азербайджан возглавляет список государств-членов, которые хуже всего выполняют решения Европейского суда по правам человека, при этом 75% решений в отношении страны остаются неисполненными.

В прошлом году Азербайджан полностью прекратил и без того слабое сотрудничество с Комитетом Совета Европы по предупреждению пыток (КПП), который контролирует и оценивает реализацию абсолютного права не подвергаться пыткам (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) в государствах-членах. Одним из приоритетных вопросов в рамках мандата Совета Европы является регулярное наблюдение за выборами в государствах-членах, при этом в страну направляются краткосрочные миссии под эгидой долгосрочного наблюдения ОБСЕ. Азербайджан исключил Совет Европы из приглашений международных наблюдательных миссий на последние две избирательные компании, что привело к тупику в сотрудничестве в этой области и невыполнению правовых обязательств.

Следует также отметить, что подготовленный и принятый международными экспертами много лет назад 219-страничный доклад под названием «Коррупция в Совете Европы» наглядно разоблачил неопровержимые негативные практики Азербайджана в рамках организации, что еще больше ухудшило и без того плохой имидж страны с точки зрения прозрачности и прав человека.

Отказ ПАСЕ в начале этого года подтвердить мандат делегации Азербайджана на текущий год стало первым необходимым и неизбежным шагом крупнейшей правозащитной организации континента в ответ на давнее уклонение и даже отказ Азербайджана, как государства-члена этой организации, от выполнения своих обязательств, о чем было сказано выше. Цель - обеспечить существенные позитивные изменения в поведении Азербайджана и способствовать его полному возвращению на эту большую площадку. Для улучшения отношений Азербайджану было бы достаточно сделать политическое заявление на высоком уровне, подтверждающее его приверженность своим обязательствам. Конечно, эта демонстрация политической воли должна была быть подтверждена необходимыми практическими шагами в направлении выполнения этих обязательств. Однако вместо этого были предприняты действия, которые еще больше обострили напряженность. Спустя несколько месяцев после решения ПАСЕ в начале этого года Азербайджан объявил 76 депутатов, проголосовавших за неподтверждение мандата делегации Азербайджана, персонами нон грата и объявил о запрете на их въезда в страну. Это свидетельствует о том, что, несмотря на ожидания позитивной динамики со стороны Азербайджана, страна к этому не готова.

Вопрос: Ильхам Алиев заявил в Италии, что запрет на членство в ПАСЕ будет снят, как только Азербайджан вернется в организацию. В это время в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, на которые не была приглашена наблюдательная миссия Совета Европы. ОБСЕ/БДИПЧ не дало положительной оценки выборам. Как вы думаете, признает ли ПАСЕ делегацию из Азербайджана, состоящую из новоизбранных депутатов?

Ответ: Для подтверждения мандата делегации в ПАСЕ до истечения одного года было проведено несколько обсуждений в Комитете министров. Единогласная позиция заключалась в том, что Азербайджан должен начать постепенно предпринимать необходимые шаги. Принимая во внимание, что Азербайджан не предпринял никаких необходимых шагов по вопросам, перечисленных в докладе «Коррупция в Совете Европы», и что в прошлом году он полностью прекратил сотрудничество с критически важным органом Совета Европы, Комитетом по предупреждению пыток (КПП), ситуация только ухудшилась. Более того, ПАСЕ не была приглашена для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, что является юридическим обязательством Азербайджана. Эти действия и являются причиной того, что мандат делегации в ПАСЕ не был подтвержден.

Вопреки ожиданиям позитивной динамики в отношениях, Азербайджан не предпринял необходимых шагов и отказ пригласить миссию наблюдателей ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы свидетельствует о том, что у Азербайджана по-прежнему нет политической воли на высоком уровне. Да, предварительный отчет БДИПЧ/ОБСЕ о выборах был объективным и критическим, а окончательный отчет, который будет опубликован примерно через два месяца, даст более подробную картину выборов и послевыборных процессов. Ожидается, что окончательная оценка также будет негативной.

Вопрос: Кому выгодно ухудшение отношений с Советом Европы? Кто от этого выигрывает?

Ответ: Ухудшение отношений с Советом Европы, безусловно, не в интересах организации, и, учитывая меняющийся фон не столь отдаленных региональных и глобальных процессов, это не должно быть и в интересах и Азербайджана. Единственная сторона, которая, похоже, выигрывает от ухудшения отношений, это Россия, которая сожгла мосты с Западом, включая Совет Европы, и заинтересована в противоречиях, кризисах и конфликтах в отношениях между западными странами и региональными государствами, преследуя при этом амбиции альтернативных региональных и глобальных альянсов.

Вопрос: Какие шаги должны предпринять обе стороны, чтобы отношения вернулись в нормальное русло?

Ответ: Ключ к улучшению отношений находится в руках Азербайджана. Первым шагом может стать политическое заявление доброй воли. Далее можно быстро восстановить сотрудничество с КПП Совета Европы и отменить ошибочное политическое решение о запрете въезда в страну членов ПАСЕ. В то же время мандат делегации Азербайджана в ПАСЕ будет восстановлен, я в этом уверен. Давайте примем во внимание, что Совет Европы в январе заявил, что у него не было иного выбора, кроме как принять такое решение, поскольку государство-член не уважало ценности организации, а также заявил, что заинтересован в скорейшем возвращении Азербайджана.

Вызывает разочарование тот факт, что страна, которая имеет важные обязательства в области прав человека перед международными организациями, членом которых она является, сотрудничает с таким важным глобальным партнером, как Европейский Союз, в области энергетической безопасности, региональных коммуникаций и в других стратегических областях, а также претендует на участие в формировании регионального мира и безопасности и архитектуры экономического сотрудничества, имеет 303 политических заключенных. Этот факт неоднократно подчеркивался в новых международных отчетах и ​​продолжает наносить ущерб имиджу страны.

Проведение Азербайджаном COP29 (Конференции сторон), посвященной правам человека и борьбе с изменением климата, представляет как возможности, так и проблемы. Однако прискорбно, что в Азербайджане, который будет принимать это крупное мероприятие, проблема прав человека обостряется, и отсутствует свободная и эффективная среда гражданского общества. Крайне важно, чтобы к ноябрю, когда состоится это грандиозное мероприятие, были освобождены политические заключенные, прекращены политически мотивированные преследования и этот вопрос был бы решен системно и устойчиво, наряду с улучшением законодательной и практической среды для свободного гражданского общества.