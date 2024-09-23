Натига Джафарли избран председателем политкомитета REAL
Натиг Джафарли избран председателем политкомитета REAL
Политический комитет партии «Республиканская альтернатива» (REAL) единогласно утвердил руководителем этой структуры Натига Джафарли.
Согласно принятому решению, он приступит к деятельности в качестве лидера партии с 1 октября.
За этот период будет осуществлена передача дел от прежнего председателя к новому.
При этом новый председатель представит политкомитету стратегию дальнейшей деятельности партии, говорится в сообщении REAL.
Как отметил Джафарли в беседе с корреспондентом Turan, в политическом курсе партии нет изменений.
При этом он подчеркнул, что политические решения принимаются не председателем, а коллегиально политическим комитетом из 8 членов.
Джафарли сменил на посту главы политкомитета Ильгара Мамедова, который руководил партией со дня ее основания.
Еще год назад он заявил, что, если он и партия не добьются успеха на выборах, он уйдет из политики.
«Естественно, было бы легко объяснить наше поражение фальсификацией. Однако, хотя я и получил большинство голосов на выборах 1 сентября, в которых я участвовал впервые после 14-летнего запрета, реальным результатом стала не моя фактическая победа, а тот факт, что 90% избирателей решили не приходить на избирательные участки. В результате Асим Моллазаде стал депутатом в шестой раз, благодаря голосам избирателей, не явившихся на голосование», - сказал Мамедов.
Он останется членом политического комитета REAL до следующего съезда. При этом Мамедов заявил о своем намерении воздержаться от участия в публичных политических дискуссиях,
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