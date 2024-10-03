Что мешает Баку и Еревану подписать мирный договор? - беседа с Томасом де Ваалом
Британский политолог Томас де Ваал в интервью программе «Сложный вопрос» прокомментировал трудности в переговорном процессе вокруг мирного соглашения и коснулся требования Азербайджана об исключении из конституции территориальных претензий Армении к Азербайджану.
По его мнению, вопрос о конституции возник примерно полгода назад. «Я считаю, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну очень сложно быстро проводить быстрые изменения.
«Это сложный процесс, требующий времени. Проведение этих изменений под давлением Азербайджана в течение всего нескольких месяцев кажется мне нереальным. Вот почему процесс зашел в тупик», — сказал де Ваал.
Он предположил, что мирный процесс может получить новый импульс во время COP29, которая скоро пройдет в Баку. Поскольку там будут присутствовать серьезные международные лидеры, это может сыграть свою роль в продвижении вперед. Кроме того, к тому времени станет ясно, кто будет следующим президентом США. Но до тех пор, похоже, не будет решения этого очень серьезного вопроса, касающегося армянской конституции.
Комментируя мнение некоторых западных аналитиков о том, что Баку якобы воздерживается от подписания мирного соглашения под давлением Москвы, которая хочет постоянно создавать проблемы Пашиняну и гарантировать, что соглашение не будет заключено без ее участия, де Ваал отметил, что можно только гадать о чем Алиев и Путин могли договориться во время встречи в Баку в августе, и договорились ли они вообще о чем-либо. Но общая картина, по его мнению, такова: Москва хочет, чтобы Армения оставалась изолированной, ее границы (с Азербайджаном и Турцией) оставались закрытыми, чтобы Россия сохраняла свое военное присутствие в Армении, а Армения оставалась более или менее лояльной. Вопрос в том, чего хочет Азербайджан — более прозападной Армении или нет?
«Очевидно, что Москва заинтересована в таком урегулировании между Азербайджаном и Арменией, которое позволило бы сохранить Армению в сфере российского влияния», — заявил де Ваал.
Сложный вопрос
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