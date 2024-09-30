Израиль нанес авиаудар по нефтяным резервуарам в Йемене, обострив региональную напряженность

В понедельник Израиль нанес авиаудар по нефтяным резервуарам в Йемене, нацелившись на инфраструктуру, которая, как сообщается, используется поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами для финансирования своих операций. Удар, нанесенный недалеко от портового города Ходейда, знаменует собой редкое прямое столкновение между Израилем и хуситами и, как ожидается, усилит напряженность в и без того нестабильном регионе.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (IDF), целью авиаудара было помешать хуситам использовать энергетические ресурсы Йемена в военных целях. «Эта операция стала необходимым ответом на разведданные о том, что повстанцы-хуситы планируют активизировать свою деятельность против союзников Израиля в регионе», — заявил представитель IDF, не вдаваясь в подробности разведданных.

Местные власти Йемена сообщили о значительном ущербе нефтяным резервуарам, пожары все еще продолжаются спустя несколько часов после первой атаки. Чиновники хуситов осудили удар, назвав его актом агрессии и предупредив о возможном возмездии. «Это явное нарушение суверенитета Йемена, и оно не останется без ответа», — заявил Мохаммед Абдул-Салам, представитель движения хуситов.

Авиаудар произошел на фоне растущей обеспокоенности влиянием Ирана в регионе и его поддержкой прокси-групп, включая хуситов. Аналитики полагают, что удар может быть частью более широкой стратегии Израиля по ослаблению поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке. Атаку также можно рассматривать как попытку ограничить способность хуситов нарушать судоходные пути в Красном море, важнейшем водном пути для мировой торговли.

Организация Объединенных Наций и несколько региональных держав призвали к сдержанности после инцидента, настоятельно рекомендовав всем сторонам избегать дальнейшей эскалации. «Мы глубоко обеспокоены тем, что этот удар может привести к более масштабным военным действиям в Йемене и за его пределами», — заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Военное вмешательство Израиля в Йемен, вероятно, вызовет резкую реакцию со стороны Ирана и других региональных игроков, что еще больше осложнит дипломатические усилия по урегулированию продолжающейся гражданской войны в Йемене. Между тем, цены на нефть ненадолго подскочили на фоне новостей об атаке, отражая опасения по поводу возможных перебоев в маршрутах поставок.

На данный момент остается неясным, приведет ли израильский авиаудар к более масштабному конфликту или к ответным атакам против израильских интересов в регионе.