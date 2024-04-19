Израильские ракеты поражают цели в Иране, усиливая напряженность в регионе

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил телеканалу ABC, что израильские ракеты были нацелены на объект в Исфахане, Иран, что привело к эскалации напряженности в регионе и вызвало опасения по поводу возможного возмездия.

Атака началась поздно вечером в пятницу, когда около четырех часов утра поступили сообщения о мощном взрыве, прогремевшем в районе Исфахана. Иранские власти осторожно признали факт инцидента, намекнув на возможную причастность Израиля и указав на продолжающееся расследование с целью выяснения обстоятельств взрыва.

Одновременно Ирак сообщил о ракетном обстреле здания в Багдаде, которое, как сообщается, использовалось для проведения встреч лидеров проиранских группировок. Кроме того, появились неподтвержденные сообщения о ракетном обстреле радарной базы в провинции Дараа на юге Сирии.

CNN сообщил об отклонениях в маршрутах полетов над воздушным пространством Ирана, в результате чего рейсы в Тегеран, Исфахан и далее в Иран были перенаправлены. Сообщалось, что взрыв вблизи Исфахана произошел недалеко от местного аэропорта, что привело к закрытию международного аэропорта Тегерана и эвакуации пассажиров.

На фоне обострения ситуации был созван Высший военный совет Ирана, а в Кирие состоялось заседание военного кабинета. Израиль, однако, хранил молчание по поводу сообщений о взрывах в Иране.

По данным информационного агентства Bloomberg, израильские официальные лица ранее уведомили Соединенные Штаты о своем намерении ответить на иранскую атаку в течение следующих 24-48 часов, что усилило опасения по поводу возможной дальнейшей эскалации.

В 06:00 по местному времени официальное информационное агентство Ирана объявило, что ядерные объекты страны в Исфахане не пострадали в результате атаки. Представитель США сообщил CNN, что, хотя Израиль действительно нанес удар, цель не была ядерной по своей природе.