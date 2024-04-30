Кыргызстан рассматривает возможность реализации крупного железнодорожного проекта на фоне проблем с инфраструктурой

В недавних новостях kg24 сообщалось, что Кабинет министров Кыргызстана обнародовал планы строительства амбициозной железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, стоимость которой предварительно оценивается в ошеломляющие - $6-8 млрд. После обновления технико-экономического обоснования и завершения подготовительных работ ожидается, что строительство начнется в этом году. На первый взгляд, такие грандиозные инфраструктурные проекты кажутся благом, обещающим придать импульс экономике за счет улучшения связи и потенциальных источников дохода. Однако более глубокий анализ требует осторожности.

Кыргызстан, страна, которая уже сталкивается с насущными экономическими проблемами, похоже, готова углубить свое финансовое сотрудничество с крупными иностранными компаниями. Этот шаг поднимает вопросы о приоритетности национальных проектов и угрозе растущей финансовой зависимости, особенно от Китая.

Потребность в инфраструктуре неоспорима в любой развивающейся экономике, но сроки и выбор проектов требуют тщательного изучения. Энергетический сектор Кыргызстана, являющийся важнейшим компонентом инфраструктуры, находится в тяжелом положении. Тепловые электростанции страны, включая Бишкекскую ТЭЦ, остро нуждаются в капитальной реконструкции. Память о крахе Бишкекской электростанции, несмотря на дорогостоящую модернизацию с привлечением китайского кредита в размере $386 млн., все еще свежа в общественном сознании. Этот сбой не только привел к катастрофическому отключению электроэнергии, но и выявил подводные камни, связанные с неправильным управлением финансовыми обязательствами и реализацией проектов.

Энергетическая зависимость Кыргызстана вызывает тревогу и смещена в сторону гидроэлектростанций, на долю которых приходится 87% производства электроэнергии. Такая зависимость от гидрологических и климатических условий делает энергоснабжение уязвимым. Альтернативные источники энергии, такие как тепловая энергия, не только неадекватны, но и требуют дорогостоящего импорта из соседних стран. В настоящее время разрабатываются планы по решению этих проблем путем капитального ремонта и строительства новых тепловых объектов, что само по себе потребует значительных финансовых затрат.

На этом фоне предлагаемый железнодорожный проект выглядит амбициозно. Хотя он потенциально может улучшить торговые пути и экономические связи, необходимость и сроки его реализации сомнительны. Финансовое бремя железной дороги, которое затмевает затраты на модернизацию жизненно важного энергетического сектора, свидетельствует о расстановке приоритетов. Структура внешнего долга Кыргызстана уже вызывает беспокойство, поскольку значительная его часть приходится на международные организации, такие как Экспортно-импортный банк Китая и Азиатский банк развития. Добавление проекта стоимостью $8 млрд. может усугубить эту уязвимость, поставив под угрозу финансовый суверенитет. Со сметной стоимостью также не все ясно, что говорит о неоднозначности проекта. Как отмечает агентство Фергана, поначалу стоимость строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан оценивалась в $1,34 млрд., в ноябре 2022 года Жапаров заявил, что стоимость будет варьироваться в пределах $3-5 млрд. В декабре того же года премьер назвал новую цифру — $6 млрд. То есть цифра вновь приближается к 8 млрд.

Более того, исторические прецеденты, когда займы не приносили ожидаемой выгоды, весьма многочисленны. Признание президента Садыра Жапарова ранее в этом году, что прошлые займы были растрачены впустую — “ушли в песок”, — подчеркивает острую необходимость в более разумной и прозрачной финансовой практике. Практика крупных заимствований без обеспечения жизнеспособности и самодостаточности проектов грозит повториться, создавая чрезмерную нагрузку на будущее страны.

По сути, хотя развитие инфраструктуры имеет решающее значение, оно не должно осуществляться за счет усиления существующих уязвимостей или приоритизации привлекательных проектов над важными. На данном этапе Кыргызстану, вероятно, следует сосредоточить внимание на стабилизации и укреплении своего энергетического сектора, тем самым обеспечивая более устойчивую экономическую и социальную среду. Участие в еще одном масштабном проекте, сопряженном со значительными финансовыми трудностями и зависимостью, может оказаться делом, к которому страна плохо подготовлена.

Правительство Кыргызстана стоит на перепутье, выбирая между немедленной, необходимой модернизацией и долгосрочными инвестициями с высокими ставками. Разумно было бы предложить укрепить фундамент, прежде чем расширять здание. В противном случае новая железная дорога может стать просто еще одним памятником неуместным приоритетам, миражом в экономической пустыне, построенным на кредитах, которые, как предупреждает пословица, уходят в песок.