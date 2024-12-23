Министр иностранных дел Турции и сирийский лидер сигнализируют о новой эре переговоров в Дамаске. AA

Министр иностранных дел Турции и сирийский лидер сигнализируют о новой эре переговоров в Дамаске

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и Ахмед аш-Шара, лидер новой администрации Сирии, объявили о «новой эре» для Сирии во время совместной пресс-конференции после переговоров в Дамаске. Фидан подчеркнул, что самые темные времена для Сирии остались позади, пообещав светлое будущее, построенное на инклюзивности и решимости сирийцев.

«Самый сложный и мрачный период позади. Лучшие дни впереди. Все этнические, религиозные и сектантские группы в Сирии обретут счастье, и именно сирийцы определят будущее страны», — заявил Фидан. Он подчеркнул, что превращение Сирии в безопасную, свободную и процветающую страну может быть достигнуто только усилиями ее народа, пообещав турецкую поддержку под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фидан подчеркнул важность снятия международных санкций с Сирии для содействия нормализации и безопасности. «Новой сирийской администрации нужны возможности для выполнения своих обещаний», — сказал он, добавив, что быстрая подготовка к восстановлению имеет важное значение для обеспечения добровольного и безопасного возвращения перемещенных сирийцев.

Он призвал международное сообщество, особенно арабские страны, взаимодействовать с новой администрацией Сирии, подчеркнув необходимость единого подхода для обеспечения территориальной целостности и суверенитета Сирии.

Фидан подтвердил твердую позицию Турции в отношении PKK/YPG, назвав эту группировку террористической организацией, которой нет места в Сирии. «Эта группировка оккупирует земли сирийского народа и эксплуатирует его природные ресурсы. Сегодняшние обсуждения подтвердили решимость сирийского народа бороться с PKK/YPG. Она должна быть немедленно расформирована», — заявил он.

Министр также осудил предполагаемую эксплуатацию Израилем беспорядков в Сирии для оккупации сирийских территорий, призвав мировое сообщество поддержать территориальную целостность Сирии.

Ахмед Аль-Шара, обращаясь к прессе, поблагодарил Турцию за ее многолетнюю поддержку и изложил стратегические планы на будущее сирийско-турецких отношений. Обсуждения охватывали военный контроль, подчеркивая, что только государство должно обладать оружием, и планы политического, экономического и социального сотрудничества.

«Турция поддерживала сирийский народ с самого начала революции. Стратегические отношения между нашими странами будут укрепляться», — сказал Аль-Шара, выразив надежду на безопасную и единую Сирию.

Символический визит на гору Касиун

После конференции Фидан и Аль-Шара посетили гору Касиун, смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на Дамаск. На фотографиях, предоставленных заместителем министра иностранных дел Турции Нухом Йылмазом, два лидера пьют чай, любуясь видом на столицу, что символизирует приверженность возобновленному сотрудничеству.

Позже Фидан опубликовал на платформе X: «Этот визит знаменует собой обнадеживающее начало новой главы для сирийского народа. Турция готова поддержать стабильность, безопасность и процветание Сирии, позволяя перемещенным сирийцам вернуться домой».

Визит подчеркивает дипломатические усилия Анкары по нормализации отношений с Сирией и мобилизации международной поддержки для восстановления в то время, когда регион переживает постконфликтное восстановление.