НАТО и Украина проведут экстренные переговоры после эскалации гиперзвуковых ракет России

По сообщению Ассошиэйтед пресс, НАТО и Украина проведут срочные переговоры 26 ноября после того, как Россия нанесла удар по центральному украинскому городу Днепр экспериментальной гиперзвуковой баллистической ракетой, что привело к эскалации почти 33-месячной войны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу назвал последние события конфликта «решающей фазой» и предупредил о его «крайне драматичных масштабах».

Парламент Украины отменил запланированное заседание из-за усиленных мер безопасности после того, как российские ВВС нанесли удар по военному объекту в Днепре в четверг. Атака ознаменовала дебют новой российской гиперзвуковой ракеты средней дальности, получившей название «Орешник» (Лесной орех).

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении заявил, что ракетный удар является ответом на использование Украиной ракет большой дальности, поставляемых США и Великобританией, способных достичь российской территории. Путин заявил, что западные системы ПВО будут бессильны против новейших ракетных технологий России.

Украинские военные заявили, что ракета, летящая со скоростью 11 Махов, несла шесть неядерных боеголовок, каждая из которых разбрасывала шесть суббоеприпасов. Российские официальные лица приветствовали это оружие как не имеющее аналогов в мире.

Выступая перед военными и руководителями оборонной промышленности в пятницу, Путин объявил о производстве ракет «Орешник», назвав это технологической вехой. «Рано или поздно и другие ведущие страны приобретут аналогичные системы. Мы впереди», — сказал он.

Российский президент намекнул на возможность дальнейших испытаний «в боевых условиях» в зависимости от угроз безопасности России, добавив, что множественные обычные удары с использованием ракеты могут соперничать по разрушительной силе с ядерным оружием.

Генерал Сергей Каракаев, командующий Ракетными войсками стратегического назначения России, подчеркнул возможность двойного использования ракеты. «Она может достичь любой цели в Европе, с обычными или ядерными боеголовками, что делает ее воздействие сопоставимым со стратегическим оружием», — сказал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил поставки западного оружия на Украину в эскалацию напряженности. «Россия наглядно продемонстрировала свои возможности. Будут изложены дальнейшие меры реагирования, если наши опасения по поводу безопасности будут проигнорированы», — сказал Песков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил риторику Москвы, заявив, что поставляемые США ракеты требуют передовой оперативной поддержки. «Есть веские доказательства того, что американский персонал может быть напрямую вовлечен», — сказал Орбан в эфире государственного радио, предостерегая от недооценки ответов России.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил ракетный удар как «шаг к эскалации». Стоя рядом с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве, Липавский призвал к укреплению систем ПВО Украины, назвав российскую тактику «отвратительной».

Тем временем украинские законодатели отменили заседание парламента в пятницу, сославшись на угрозы ракетных обстрелов правительственных зданий. Местные власти посоветовали предприятиям и жителям вблизи центра Киева проявлять осторожность.

В офисе президента Владимира Зеленского заверили, что меры безопасности приняты и работа продолжается.

Военная разведка Украины сообщила, что ракета «Орешник», запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области России, поразила оборонный завод в Днепре после 15-минутного полета. Завод, ранее входивший в состав советской ракетной промышленности, является важнейшим центром оборонного производства Украины.

Район вокруг удара был оцеплен, сообщений о жертвах не поступало. Жители Днепра обратились к черному юмору в сети, сосредоточившись на прозвище ракеты «Фундук».

В другом месте на Украине Россия нанесла удар по жилому району в Сумах, используя иранские беспилотники Shahed, убив двух и ранив 13 человек, сообщили региональные чиновники. Беспилотники, как сообщается, несли осколочные боеголовки, были разработаны для нанесения максимальных потерь.

«Это оружие предназначено для убийства людей, а не для разрушения инфраструктуры», — заявил губернатор Сумской области Владимир Артюх.

Удары сигнализируют о новой фазе конфликта: НАТО и Украина готовятся к дальнейшей эскалации на фоне развития ракетной программы Москвы.