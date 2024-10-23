Опрос Reuters/Ipsos: Харрис опережает Трампа на 46-43%

Согласно новому опросу Reuters/Ipsos, вице-президент США Камала Харрис с небольшим отрывом опережает бывшего президента Дональда Трампа в гипотетическом противостоянии на всеобщих выборах. Опрос, проведенный на фоне растущего разочарования избирателей, показывает, что Харрис пользуется поддержкой 46% по сравнению с 43% у Трампа, поскольку американцы борются с экономической неопределенностью и политической поляризацией.

Опрос, в котором приняли участие 1500 зарегистрированных избирателей с 15 по 19 октября, выявил углубляющееся недовольство среди электората, причем основные опасения касаются инфляции и состояния демократии. Несмотря на небольшой отрыв, преимущество Харрис в три очка предполагает, что значительная часть избирателей может искать альтернативы политическому статус-кво по мере формирования президентской гонки 2024 года.

Результаты опроса отражают широко распространенное разочарование избирателей. Экономические проблемы, особенно инфляция и рост стоимости жизни, остаются главными проблемами для многих. Почти 60% респондентов заявили, что считают, что страна находится на неправильном пути, и более половины выразили беспокойство по поводу своего финансового будущего.

В то время как кампания Харрис была сосредоточена на экономическом восстановлении и расширении социальных программ, Трамп продолжает подчеркивать платформу «восстановления Америки» посредством консервативных ценностей и агрессивных внешнеполитических позиций. Оба кандидата пытались апеллировать к неопределившимся избирателям, которые могли бы повлиять на выборы в ключевых спорных штатах.

Опрос подчеркивает сохраняющийся раскол среди избирателей США, с резкими различиями по демографическим признакам. Харрис пользуется сильной поддержкой молодых избирателей, женщин и цветных людей, в то время как Трамп продолжает доминировать среди пожилых, белых и сельских избирателей. Партийный раскол остается выраженным, поскольку 85% демократов поддерживают Харрис, а 82% республиканцев поддерживают Трампа.

Однако независимые избиратели остаются критическими в этой гонке. Опрос показывает, что эта группа немного склоняется к Харрис, но многие остаются нерешительными или вообще не вовлечены в процесс. Задача для обоих кандидатов будет заключаться в мобилизации этих избирателей в предстоящие месяцы.