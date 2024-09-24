Подавляющее большинство украинских военнопленных подвергались пыткам

На 57-й сессии Совета по правам человека украинские военнопленные поделились душераздирающими свидетельствами пыток и издевательств, которым они подвергались в российском плену. Следователи ООН выявили, что подавляющее большинство украинских военнопленных подвергались избиениям, электрошоку и психологическим пыткам, часто в качестве методов принуждения или унижения. Женщины, хотя и избежали физического насилия, были травмированы криками пытаемых мужчин в соседних камерах. Девять смертей были приписаны жестокому обращению в апреле. ООН подчеркнула необходимость привлечения к ответственности, призвав обе стороны соблюдать международное гуманитарное право.

Матильда Богнер, глава миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, подчеркнула серьезность нарушений, заявив: «Запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным, даже во время вооруженного конфликта». Жестокое обращение с военнопленными, включая суммарные казни, требует немедленного расследования. Отсутствие доступа к удерживаемым Россией военнопленным еще больше усложняет усилия по полному урегулированию кризиса. Богнер подчеркнула необходимость правовых действий для предотвращения дальнейших злоупотреблений, назвав это ключевым шагом в защите прав человека в условиях продолжающегося конфликта.

На этой сессии не только обсуждались пытки украинцев, но и высказывались опасения по поводу обращения с российскими военнопленными. Сообщалось, что обе стороны занимались жестокими практиками, хотя масштаб и суровость показаний украинцев произвели на наблюдателей особенно сильное впечатление.