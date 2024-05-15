Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, связанное с политическими мотивами
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо потрясло нацию, и власти подтвердили, что нападение было политически мотивированным. Инцидент произошел возле здания в Гандлове, где проходило заседание Кабинета министров.
Нападавший, 71-летний мужчина, выразил свое политическое недовольство политикой Фицо во время трансляции на телеканале TA3. Нападавшему удалось выстрелить в премьер-министра, ранив его в живот, руку и ногу. Фицо также страдает от брюшного кровотечения, которое врачи не смогли полностью остановить.
Политические решения премьер-министра Фицо вызвали поляризацию в Словакии, а недавние шаги вызвали как решительную поддержку, так и ожесточенное противодействие. Нападение подчеркивает напряженный политический климат в стране, поднимая вопросы о мерах безопасности государственных чиновников и потенциальных последствиях для политической стабильности Словакии.
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