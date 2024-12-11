Протесты в Тбилиси
Протесты в Тбилиси: призывы к справедливости и новым выборам
Протест, начавшийся на проспекте Руставели в Тбилиси во вторник вечером, завершился мирно к 2 часам ночи 11 декабря, причем толпа демонстрантов значительно поредела после полуночи. Мероприятие прошло без инцидентов, что отражает растущую, но сдержанную волну гражданского недовольства в стране.
Примечательно, что вблизи здания парламента Грузии, где проходили акции протеста, отсутствовало присутствие полиции, однако площадь Свободы, расположенная неподалеку, по-прежнему тщательно охранялась подразделениями спецназа и водометами, находящимися в состоянии готовности.
Демонстранты, воздерживаясь от официальных речей и использования трибун, четко озвучили свои требования журналистам. На первый план вышли два ключевых вопроса: освобождение всех задержанных участников протеста от административной и уголовной ответственности и требование проведения новых парламентских выборов.
Протест в столице стал отражением более широкого движения, охватившего Грузию: в последние дни аналогичные демонстрации прошли в Батуми, Кутаиси и других городах.
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