Путин осуждает использование Западом ракет в украинском конфликте и испытывает новую ракетную систему
Президент России Владимир Путин в четверг обвинил Украину в использовании поставленных Западом ракет большой дальности для атаки на территорию России, что побудило Москву испытать новую ракетную систему средней дальности, получившую название «Хейзел».
В телеобращении Путин заявил, что российские военные нанесли комбинированный удар по украинскому военно-промышленному объекту в ответ на применение американского и британского оружия.
«В боевых условиях испытан один из новейших российских ракетных комплексов средней дальности. Ракета, оснащенная неядерными гиперзвуковыми возможностями, в ходе испытаний успешно достигла цели», — сказал Путин.
Это заявление последовало за украинскими ударами 19 и 21 ноября, которые, по словам Путина, были нанесены по российским военным объектам в Брянской и Курской областях с использованием шести американских ракет большой дальности ATACMS, британских ракет Storm Shadow и ракетных систем HIMARS.
«Наши системы ПВО успешно отразили эти атаки, не дав противнику достичь своих целей», — сказал Путин.
В результате атак возник пожар на складе боеприпасов в Брянске, который был оперативно потушен без жертв и значительного ущерба, добавил он. Однако в Курской области удар пришелся по командному пункту российской группировки «Север», в результате чего есть жертвы среди личного состава охраны и технического обслуживания. Командный состав не пострадал, отметил Путин.
Путин отверг влияние западного оружия на более широкий конфликт, заявив, что российские войска продолжают наступать на всех фронтах в зоне «специальной военной операции».
«Применение западного оружия большой дальности не изменит ход боевых действий. Все поставленные нами задачи будут выполнены», — заявил он.
Эскалация подчеркивает углубляющуюся сложность конфликта, который, по словам Путина, теперь приобрел «элементы глобального характера» из
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