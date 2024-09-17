Россия увеличит численность своих войск до 1,5 млн человек, стремясь стать вторыми по величине военными силами в мире

Россия увеличит численность своих войск до 1,5 млн человек, стремясь стать вторыми по величине военными силами в мире

Россия объявила о планах увеличить численность своих вооруженных сил на 180 тысяч человек, доведя общую численность действующих военнослужащих до 1,5 миллиона человек, подписал указ во вторник президент Владимир Путин.

Кремль заявил, что увеличение является ответом на предполагаемые угрозы с Запада и нестабильность вдоль границ России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, сказал: «Это связано с количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано крайне враждебной обстановкой на наших западных границах и нестабильностью на наших восточных границах. Это требует принятия соответствующих мер».

Международный институт стратегических исследований (МИСИ), ведущий военный аналитический центр, прокомментировал, что расширение выведет вооруженные силы России на второе место в мире, превзойдя и Индию, и США и уступая только Китаю.

«Этот значительный рост подчеркивает приверженность России укреплению своего военного потенциала в условиях эскалации глобальной напряженности», — отмечают аналитики IISS.

Указ знаменует собой существенное увеличение численности российских военных, отражая стратегические приоритеты Кремля на фоне текущих геополитических вызовов. Аналитики предполагают, что этот шаг может быть направлен на сдерживание дальнейшего западного вторжения и решение региональных конфликтов, которые Россия воспринимает как угрозы своей национальной безопасности.

Российское правительство не представило подробных планов относительно того, как будут интегрированы дополнительные войска или какие конкретные роли они будут играть в вооруженных силах. Однако объявление было сделано в период повышенной военной активности и стратегического позиционирования России на международной арене.