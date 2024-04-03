По словам американских чиновников, знакомых с ситуацией, более чем за две недели до того, как террористы устроили кровавую атаку в пригороде Москвы, правительство США сообщило российским чиновникам, что популярная концертная площадка "Крокус Сити Холл" является потенциальной целью. Об этом говорится в статье «США сообщили России, что Crocus City Hall был возможной целью нападения» The Washington Post от 2 апреля.

Автор статьи Шейн Харрис, репортер отдела разведки и национальной безопасности, пишет, что высокая степень конкретности, выраженная в предупреждении, подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что "Исламское государство" готовило атаку, которая угрожала большому числу гражданских лиц, и это прямо противоречит утверждениям Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение.

То, что США определили концертный зал "Крокус" в качестве потенциальной цели — факт, о котором ранее не сообщалось, — поднимает новые вопросы о том, почему российские власти не приняли более решительных мер для защиты места проведения, где вооруженные люди убили более 140 человек и подожгли здание. Ответственность за теракт, ставший самым смертоносным в России за последние 20 лет, взяла на себя ветвь “Исламского государства”. Официальные лица США публично заявили, что группировка, известная как "Исламское государство-Хорасан", или ИГИЛ-К, "несет единоличную ответственность", но президент России Владимир Путин попытался возложить вину на Украину.

Это нападение еще больше подорвало имидж силы и безопасности, который стремится создать российский лидер, и выявило фундаментальные недостатки в системе национальной безопасности, которая была подорвана более чем двухлетней войной на Украине. По мнению аналитиков и обозревателей российской политики, внутри страны агенты Путина, похоже, больше озабочены подавлением политического инакомыслия и оппозиции президенту, чем искоренением террористических заговоров.

Официальные лица США, знакомые с информацией, которой Вашингтон поделился с Москвой, на условиях анонимности рассказали о конфиденциальных разговорах и разведданных. Представитель Совета национальной безопасности отказался комментировать эту историю. Ранее СНБ признал, что Соединенные Штаты передали информацию “о планируемом теракте в Москве”, но не сообщил, что "Крокус Сити Холл" был назван в качестве возможной цели.

Представитель Кремля не ответил на вопросы The Washington Post о предупреждении Crocus City Hall. Но во вторник глава российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил журналистам в Москве, что информация, которой поделились Соединенные Штаты, была “слишком общей и не позволила нам полностью идентифицировать тех, кто совершил это ужасное преступление”, сообщает государственное информационное агентство "Интерфакс".

Нарышкин заявил, что в ответ на данные разведки США Россия “приняла надлежащие меры для предотвращения” нападения. Однако на видео с места бойни видно, что боевики не встретили существенного сопротивления. Российские СМИ сообщают, что специализированные подразделения полиции прибыли более чем через час после начала стрельбы, а затем ждали более 30 минут, прежде чем войти в здание, и к этому моменту нападавшие уже скрылись.

Проживающий в США бывший советский разведчик Юрий Швец на своем ютуб канале в передаче под номером 709 сообщил, что скорее всего информация о готовящемся нападении была передана российским спецслужбам, в том числе совладельцу Крокуса Эмину Агаларову 6 марта. На 8 марта были предприняты беспрецедентные меры безопасности в Крокусе, что отпугнуло террористов от первоначального плана нанести удар в праздничный день 8 марта.

15-летний Ислам Халилов, который рассказал, что в ночь нападения он работал в отделе проверки одежды в концертном зале, рассказал, что персонал "Крокуса" был предупрежден о возможности теракта вскоре после публичного предупреждения 7 марта. “Нас предупредили, что могут быть теракты, и проинструктировали, что делать и куда отводить людей”, - сказал Халилов в интервью известному российскому спортивному журналисту Дмитрию Егорову, которое было опубликовано на YouTube. Халилов сказал, что на месте проведения были усилены меры безопасности, в том числе с привлечением дрессированных собак.

Повторное предупреждение было проигнорировано Кремлем. Путин публично отверг предупреждения США всего за три дня до нападения 22 марта, назвав их “откровенным шантажом” и попытками “запугать и дестабилизировать наше общество”.

Почему меры безопасности не были усилены и не поддерживались после первоначального предупреждения, остается неясным, задается Шейн Харрис.

В прошлом Россия с благодарностью принимала помощь от Соединенных Штатов. Дважды в период правления администрации президента Дональда Трампа Путин благодарил американцев за то, что они поделились информацией, которая помогла предотвратить теракты в Санкт-Петербурге в 2017 и 2019 годах.