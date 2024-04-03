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(9 минут назад)
Вид сгоревшего концертного зала "Крокус Сити Холл" 26 марта после нападения со смертельным исходом на концертную площадку в пригороде Москвы. ((Евгения Новоженина/Reuters)

Вид сгоревшего концертного зала "Крокус Сити Холл" 26 марта после нападения со смертельным исходом на концертную площадку в пригороде Москвы. ((Евгения Новоженина/Reuters)

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

США сообщили России, что Crocus City Hall был возможной целью нападения

По словам американских чиновников, знакомых с ситуацией, более чем за две недели до того, как террористы устроили кровавую атаку в пригороде Москвы, правительство США сообщило российским чиновникам, что популярная концертная площадка "Крокус Сити Холл" является потенциальной целью. Об этом говорится в статье «США сообщили России, что Crocus City Hall был возможной целью нападения» The Washington Post от 2 апреля.

Автор статьи Шейн Харрис, репортер отдела разведки и национальной безопасности, пишет, что высокая степень конкретности, выраженная в предупреждении, подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что "Исламское государство" готовило атаку, которая угрожала большому числу гражданских лиц, и это прямо противоречит утверждениям Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение.

То, что США определили концертный зал "Крокус" в качестве потенциальной цели — факт, о котором ранее не сообщалось, — поднимает новые вопросы о том, почему российские власти не приняли более решительных мер для защиты места проведения, где вооруженные люди убили более 140 человек и подожгли здание. Ответственность за теракт, ставший самым смертоносным в России за последние 20 лет, взяла на себя ветвь “Исламского государства”. Официальные лица США публично заявили, что группировка, известная как "Исламское государство-Хорасан", или ИГИЛ-К, "несет единоличную ответственность", но президент России Владимир Путин попытался возложить вину на Украину.

Это нападение еще больше подорвало имидж силы и безопасности, который стремится создать российский лидер, и выявило фундаментальные недостатки в системе национальной безопасности, которая была подорвана более чем двухлетней войной на Украине. По мнению аналитиков и обозревателей российской политики, внутри страны агенты Путина, похоже, больше озабочены подавлением политического инакомыслия и оппозиции президенту, чем искоренением террористических заговоров.

Официальные лица США, знакомые с информацией, которой Вашингтон поделился с Москвой, на условиях анонимности рассказали о конфиденциальных разговорах и разведданных. Представитель Совета национальной безопасности отказался комментировать эту историю. Ранее СНБ признал, что Соединенные Штаты передали информацию “о планируемом теракте в Москве”, но не сообщил, что "Крокус Сити Холл" был назван в качестве возможной цели.

Представитель Кремля не ответил на вопросы The Washington Post о предупреждении Crocus City Hall. Но во вторник глава российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил журналистам в Москве, что информация, которой поделились Соединенные Штаты, была “слишком общей и не позволила нам полностью идентифицировать тех, кто совершил это ужасное преступление”, сообщает государственное информационное агентство "Интерфакс".

Нарышкин заявил, что в ответ на данные разведки США Россия “приняла надлежащие меры для предотвращения” нападения. Однако на видео с места бойни видно, что боевики не встретили существенного сопротивления. Российские СМИ сообщают, что специализированные подразделения полиции прибыли более чем через час после начала стрельбы, а затем ждали более 30 минут, прежде чем войти в здание, и к этому моменту нападавшие уже скрылись.

Проживающий в США  бывший советский разведчик Юрий Швец на своем ютуб канале в передаче под номером 709 сообщил, что скорее всего информация о готовящемся нападении была передана российским спецслужбам, в том числе совладельцу Крокуса Эмину Агаларову 6 марта.  На 8 марта были предприняты беспрецедентные  меры безопасности в Крокусе, что отпугнуло террористов от первоначального плана нанести удар в праздничный день 8 марта.

15-летний Ислам Халилов, который рассказал, что в ночь нападения он работал в отделе проверки одежды в концертном зале, рассказал, что персонал "Крокуса" был предупрежден о возможности теракта вскоре после публичного предупреждения 7 марта. “Нас предупредили, что могут быть теракты, и проинструктировали, что делать и куда отводить людей”, - сказал Халилов в интервью известному российскому спортивному журналисту Дмитрию Егорову, которое было опубликовано на YouTube. Халилов сказал, что на месте проведения были усилены меры безопасности, в том числе с привлечением дрессированных собак.

Повторное предупреждение было проигнорировано Кремлем. Путин  публично отверг предупреждения США всего за три дня до нападения 22 марта, назвав их “откровенным шантажом” и попытками “запугать и дестабилизировать наше общество”.

Почему меры безопасности не были усилены и не поддерживались после первоначального предупреждения, остается неясным, задается Шейн Харрис.

В прошлом Россия с благодарностью принимала помощь от Соединенных Штатов. Дважды в период правления администрации президента Дональда Трампа Путин благодарил американцев за то, что они поделились информацией, которая помогла предотвратить теракты в Санкт-Петербурге в 2017 и 2019 годах.

1 отзыв

  • Observer

    2024-04-03

    Источники Washington Post: США предупреждали Россию о террористическом нападении именно в «Крокусе» Washington Post опубликовала статью , основанную на рассказах анонимных источников в американских властных кругах (доступ платный). По их словам, в предупреждении о готовящемся нападении «Исламского государства» (в РФ запрещено) говорилось, что нападение замышляется именно в «Крокус Сити Холле». Не далее как во вторник глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал, что ФСБ получила от американских спецслужб «определенную информацию», но эта «информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении». Российские официальные лица и до этого принижали значимость полученной от США информации. Источники также рассказали Washington Post, когда точно информация была передана российской стороне: по их словам, это было 6 марта. На следующий день американское посольство в Москве опубликовало предупреждение для своих граждан об угрозе нападения; в нем в качестве вероятных объектов нападения назывались «концерты». Американские спецслужбы делятся получаемой ими информацией о готовящихся террористических нападениях даже с враждебными государствами — так, они предупредили Иран о подготовке нападения ИГ в Кермане, которое произошло в январе. Однако, по словам источников и экспертов Washington Post, о деталях готовящихся нападений сообщают редко, поскольку это может привести к раскрытию источников и методов сбора разведданных.

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