Трамп назначил Маска и Рамасвами руководителями нового департамента эффективности правительства

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты Вивек Рамасвами возглавят недавно созданный Департамент эффективности государственного управления (DOGE) в рамках масштабного плана по реформированию федеральной бюрократии.

«Вместе эти два выдающихся американца помогут моей администрации преодолеть бюрократическую волокиту, сократить чрезмерное регулирование, устранить бесполезные расходы и реструктурировать федеральные агентства», — сказал Трамп в заявлении, опубликованном в среду.

Назначение Маска и Рамасвами сигнализирует о кардинальном изменении подхода к государственному надзору, направленном на оптимизацию операций и сокращение отходов.

В своем заявлении Маск заявил: «Это вызовет шоковую волну по всей системе и нарушит работу всех, кто участвует в разбазаривании денег налогоплательщиков, а это очень много людей!»

Это заявление было сделано после того, как Трамп, чья предвыборная платформа была направлена ​​на сокращение размера федерального правительства, подтвердил свое обещание ликвидировать то, что он называет чрезмерной бюрократией.

Маск пообещал полную прозрачность деятельности нового департамента, пообещав публиковать подробные отчеты в сети. «Всякий раз, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то жизненно важное или не устраняем отходы, просто дайте нам знать!» — написал Маск в социальных сетях. Он также предложил создать «таблицу лидеров для самых безумно глупых способов использования денег налогоплательщиков».

«Это будет одновременно и глубоко трагично, и чрезвычайно увлекательно», — отметил миллиардер.

Ранее Трамп пообещал упразднить Министерство образования, назвав его ярким примером вмешательства федерального правительства в повседневную жизнь американских семей.

«Я все время говорил, что мне не терпится вернуться и разобраться с этим. В конечном итоге мы упраздним федеральное Министерство образования», — заявил Трамп на митинге в Висконсине в сентябре.