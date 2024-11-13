Вивек Рамасвами, Илон Маск
Трамп назначил Маска и Рамасвами руководителями нового департамента эффективности правительства
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты Вивек Рамасвами возглавят недавно созданный Департамент эффективности государственного управления (DOGE) в рамках масштабного плана по реформированию федеральной бюрократии.
«Вместе эти два выдающихся американца помогут моей администрации преодолеть бюрократическую волокиту, сократить чрезмерное регулирование, устранить бесполезные расходы и реструктурировать федеральные агентства», — сказал Трамп в заявлении, опубликованном в среду.
Назначение Маска и Рамасвами сигнализирует о кардинальном изменении подхода к государственному надзору, направленном на оптимизацию операций и сокращение отходов.
В своем заявлении Маск заявил: «Это вызовет шоковую волну по всей системе и нарушит работу всех, кто участвует в разбазаривании денег налогоплательщиков, а это очень много людей!»
Это заявление было сделано после того, как Трамп, чья предвыборная платформа была направлена на сокращение размера федерального правительства, подтвердил свое обещание ликвидировать то, что он называет чрезмерной бюрократией.
Маск пообещал полную прозрачность деятельности нового департамента, пообещав публиковать подробные отчеты в сети. «Всякий раз, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то жизненно важное или не устраняем отходы, просто дайте нам знать!» — написал Маск в социальных сетях. Он также предложил создать «таблицу лидеров для самых безумно глупых способов использования денег налогоплательщиков».
«Это будет одновременно и глубоко трагично, и чрезвычайно увлекательно», — отметил миллиардер.
Ранее Трамп пообещал упразднить Министерство образования, назвав его ярким примером вмешательства федерального правительства в повседневную жизнь американских семей.
«Я все время говорил, что мне не терпится вернуться и разобраться с этим. В конечном итоге мы упраздним федеральное Министерство образования», — заявил Трамп на митинге в Висконсине в сентябре.
В мире
-
- 13 ноябрь 2024, 22:25
Такер Карлсон, известный консервативный журналист и телеведущий, станет следующим пресс-секретарем Белого дома, объявила во вторник команда избранного президента США Дональда Трампа. Это решение знаменует собой неожиданный, но стратегический шаг, поскольку Трамп готовится к своему возвращению в Овальный кабинет.
-
- 13 ноябрь 2024, 21:59
Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США в 2024 году, встретился с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме в среду. Эта встреча стала первой после их спорных дебатов в начале года.
-
В среду в Иране во второй раз повесили 26-летнего мужчину спустя несколько месяцев после того, как предыдущая казнь была приостановлена на полминуты, сообщила неправительственная организация.
-
- 13 ноябрь 2024, 13:51
По данным полиции, тридцать пять человек погибли на юге Китая после того, как в понедельник вечером мужчина въехал на своем автомобиле в толпу людей, тренирующихся в спортивном центре под открытым небом, что стало самым смертоносным нападением на людей в стране за последние десять лет.
Написать отзыв