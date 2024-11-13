Трамп встречается с Байденом в Белом доме для переговоров о передаче власти/EPA

Трамп встречается с Байденом в Белом доме для переговоров о передаче власти

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США в 2024 году, встретился с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме в среду. Эта встреча стала первой после их спорных дебатов в начале года.

В ходе встречи Байден пообещал обеспечить мирную передачу власти, а Трамп выразил намерение содействовать плавной передаче.

«Господин избранный президент и бывший президент Дональд, поздравляю. Мы хотим обеспечить плавную передачу власти и сделаем все возможное, чтобы поддержать вас», — сказал Байден Трампу в Овальном кабинете. «Сегодня у нас будет возможность обсудить некоторые из этих важных вопросов. Добро пожаловать — и добро пожаловать обратно!»

Трамп, отвечая редким моментом размышления, заметил: «Политика — суровая штука, и мир может быть жестким местом. Но сегодня он ощущается хорошо, и я действительно это ценю». Затем два лидера пожали друг другу руки, что стало символическим жестом примирения после горького сезона предвыборной кампании.

Встреча знаменует собой возвращение к традиции в американской политике, когда уходящие президенты принимают своих преемников в Белом доме в рамках переходного процесса. Примечательно, что эта традиция была пропущена после выборов 2020 года, когда Трамп, проигравший Байдену, отказался признать свое поражение и не направил приглашение своему преемнику.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала значимость встречи, отметив, что Байден «верит в соблюдение норм и наших институтов. Он верит в мирную передачу власти».