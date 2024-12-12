Художники и технические работники объединились в марше протеста против правительства в Тбилиси

В знак солидарности представители креативного и технологического секторов Грузии объединили свои силы в массовом марше протеста по столице 12 декабря, достигнув кульминации у здания парламента Грузии. Демонстранты, число которых росло по мере продвижения марша, временно остановили движение в некоторых частях города, подчеркнув свой коллективный призыв к справедливости и реформам.

Демонстранты потребовали освободить задержанных во время недавних протестов и призвали к проведению новых выборов, заявив о провале демократических процессов. Неся флаги Грузии и Европейского союза, а также баннеры с лозунгами, такими как «Свободу Анри Какабадзе» и «Консерватория не выживет», участники выразили недовольство правительством, которое они обвиняют в подавлении инакомыслия.

Шествие началось у Грузинской государственной консерватории, где изначально собрались артисты. Позже к ним присоединились профессионалы технологической индустрии на пересечении улиц Чавчавадзе, Варазисхеви и Меликишвили. Вместе они посетили символические места, включая Общественный вещатель, мэрию Тбилиси, Дом юстиции и, наконец, парламент.

Организаторы протеста призвали работников государственного сектора присоединиться к всеобщей забастовке, назвав бездействие соучастием в должностных преступлениях правительства. «Молчание сегодня — это преступление», — заявил один из выступающих.

Протест проходит на фоне эскалации политической напряженности в Грузии. Международные наблюдатели и члены Европейского парламента выразили обеспокоенность недавними событиями. Ранее в тот же день европейские дипломаты встретились с грузинскими официальными лицами и лидерами оппозиции, подчеркнув важность соблюдения демократических принципов и прав человека.

Известные деятели грузинского общества и не только высказались в пользу движения. Музыканты, актеры и специалисты в области информационных технологий присоединились к журналистам и активистам, осудив жестокость полиции в отношении протестующих. Согласно сообщениям, до 65% задержанных на предыдущих демонстрациях обвинили правоохранительные органы в жестоком обращении, согласно данным офиса Народного защитника.

Европейский союз, наряду с отдельными государствами-членами, выразил разочарование действиями грузинского правительства. Посол ЕС Павел Герчинский повторил, что путь Грузии к членству в ЕС зависит от приверженности общим ценностям. Между тем, Зеленский из Украины раскритиковал западные страны за их предполагаемую нерешительность в ответе на политический кризис в Грузии.

Когда марш разошелся поздно вечером, участники поклялись продолжить борьбу. Прислушается ли правительство к их требованиям, остается неясным, но протесты подчеркивают более широкую борьбу за демократическую целостность в Грузии. Для многих ставки экзистенциальны — не только для таких людей, как Анри Какабадзе, но и для будущего самой нации.