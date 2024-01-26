Карачи
AZAL приметил Карачи
Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявила о своем набеге в оживленный город Карачи, крупнейший мегаполис Пакистана, в апреле. Это расширение подкреплено успехом операций AZAL в двух других ключевых городах Пакистана, а именно в Исламабаде и Лахоре.
Запланированный на 18 апреля рейс Баку - Карачи будет обслуживаться два раза в неделю, рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба авиакомпании. Решение отправиться в Карачи согласуется с видением AZAL извлечь выгоду из успеха, достигнутого в налаживании связей с пакистанскими городами, и дальнейшего укрепления своего присутствия в регионе.
AZAL выразила уверенность в привлекательности Карачи, сославшись на его значение как исторического и культурного центра Пакистана, что делает его привлекательным местом для туристов. Этот шаг также подчеркивает приверженность AZAL расширению связей между Азербайджаном и ключевыми городами мира, укрепляя как экономические, так и культурные связи.
Стоит отметить растущий интерес к Азербайджану со стороны граждан Пакистана: 2,6% иностранцев, прибывающих в Азербайджан в 2023 году, родом из Пакистана. Эта статистика подчеркивает растущее двустороннее взаимодействие между двумя странами и потенциально намекает на ожидаемый спрос на недавно введенные рейсы в Карачи.
Поскольку AZAL приступает к этой стратегической экспансии, она позиционирует себя как ключевого игрока в развитии воздушного сообщения, продвижении туризма и укреплении дипломатических и экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном. Этот шаг отражает продуманную стратегию, направленную на то, чтобы воспользоваться новыми тенденциями в сфере путешествий и извлечь выгоду из скрытого потенциала растущего рынка авиаперевозок в регионе.
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