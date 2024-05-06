AZAL расширяет географию полетов по всему миру благодаря расширенной летней программе полетов

Азербайджанские авиалинии (AZAL), национальный авиаперевозчик Азербайджана, значительно расширили свою летнюю программу полетов, которая теперь охватывает 60 направлений по всему миру. Это событие знаменует собой заметный рост по сравнению с предыдущими годами, что отражает стратегические инициативы авиакомпании по росту.

Начиная с июня, AZAL начнет выполнять рейсы в Бухарест и Софию, расширяя свою европейскую сеть до десяти городов. Это расширение не только улучшает связь с ключевыми европейскими транспортными узлами, но и удовлетворяет растущий спрос на туристические поездки на пляжные курорты Черного, Средиземного, Эгейского морей и за их пределами. Известные морские направления, доступные в настоящее время через AZAL, включают Барселону, Батуми, Сочи, Трабзон, Анталию, Даламан, Бодрум, Измир, а также Дубай, Тиват и Бахрейн.

Кроме того, авиакомпания намерена обслуживать тех, кто склонен к изучению различных культур и традиций, добавив рейсы в такие города, как Пекин, Мумбаи, Нью-Дели, Исламабад, Карачи и Лахор. Это разнообразие предлагает богатый выбор направлений, которые обещают удовлетворить страсть к путешествиям каждого путешественника.

В летнем расписании AZAL также значительно увеличится частота рейсов по популярным маршрутам, что повысит гибкость для путешественников и удовлетворит высокий спрос на перевозки в разгар туристического сезона. Основные маршруты с увеличенным количеством рейсов включают Берлин, Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Сочи, Анталию, Измир, Трабзон, Бодрум, Тель-Авив, Кишинев, Алматы, Батуми, Пекин, Софию, Тиват, Даммам, Дели и Мумбаи.

Это расширение представляет собой значительный скачок по сравнению с 27 направлениями, предлагавшимися в 2022 году, число которых увеличилось до 55 в 2023 году и 58 в предыдущем году. Самыми посещаемыми международными направлениями AZAL этим летом являются Стамбул, Анталия, Москва, Дубай и Тбилиси, что свидетельствует о прочных туристических связях с этими городами.