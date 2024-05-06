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(2 часа назад)
Строительство в бакинских парках вызывает обеспокоенность населения

Строительство в бакинских парках вызывает обеспокоенность населения

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Строительство в бакинских парках вызывает обеспокоенность населения

Уничтожение зеленых насаждений в Баку вызвали обеспокоенность общественности, поскольку в нескольких парках по всему городу были замечены строительные работы, и в социальных сетях появились фотографии, отражающие ход работ. Примечательно, что в Наримановском районе, недалеко от кинотеатра "Достлуг" в парке шехидов, жители сообщают, что были вырублены деревья и огорожены участки для строительства высотных зданий.

Превращение этих зеленых зон в строительные площадки вызвало обеспокоенность у местных общин из-за негативного воздействия на окружающую среду. Вырубка деревьев и вторжение на общественные земли вызвали призывы к усилению надзора и обеспечению соблюдения нормативных требований.

Реагируя на этот шум, Министерство экологии и природных ресурсов заверило общественность, что немедленно примет меры по получении сообщений о вырубке деревьев. Представитель министерства подчеркнул их приверженность прозрачности, заявив: "Как только министерство получает информацию о вырубке деревьев, немедленно принимаются меры: мы информируем об этом общественность".

Кроме того, министерство изложило юридические процедуры, применяемые в случаях, когда может быть нанесен ущерб окружающей среде. "Если такие случаи выявляются Государственной службой экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов или если поступает жалоба, принимаются меры. Если сумма ущерба, нанесенного экологии, создает предпосылки для возбуждения уголовного дела, то материалы направляются в правоохранительные органы для дачи правовой оценки", - поясняется в пояснительной записке министерства.

Сложившаяся ситуация подчеркивает напряженность между городским развитием и сохранением окружающей среды в Баку. По мере расширения города баланс между развитием и заботой об окружающей среде остается важнейшим вопросом как для политиков, застройщиков, так и для горожан.

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