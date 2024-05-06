Оказывается посол США два месяца готовился к поездке в Шушу (обновлено)

Оказывается посол США два месяца готовился к поездке в Шушу (обновлено)

"Я рад, что посетил сегодня Шушу", - заявил посол США Марк Либби в видеообращении, записанным 6 мая с поляны Джыдыр дюзю в Шуше.

"Мы готовились к этой поездке почти два месяца, и я рад, что она наконец свершилась... Спасибо за гостеприимство... Я с нетерпением жду продолжения своих визитов во все регионы Азербайджана", - сказал посол Либби. .

Дипломат подчеркнул, что его и супругу встретили очень тепло. "Спасибо за гостеприимство. Эта поездка и развитие города, которое я увидел своими глазами, произвели на меня большое впечатление. Я с нетерпением жду продолжения своих визитов во все регионы Азербайджана.

Сегодня, помимо Шуши, я отправлюсь в Физули, чтобы встретиться с представителями правительства и встретиться с местными преподавателями, которые участвовали в программах английского языка, проводимых посольством.

Пока у нас есть партнеры в Азербайджане, которые хотят с нами работать, США продолжат содействие экономическому развитию этой страны и благосостоянию ее народа", - сказал американский дипломат.

* * *

Посол США прибыл в Шушу

6 мая посол США в Азербайджане Марк Либби вместе с супругой прибыл в город Шушу.

Как сказано в сообщении посольства, посол и его супруга ознакомились достопримечательностями города.

Посол планирует встречи с азербайджанскими госчиновниками и местными участниками программы обучения английскому языку.

Напомним, что прежний посол США Ли Литценбергер отказался от посещения города Шуша, намекая, что для этого «еще не настало время».

В минувшую субботу Марк Либби на вопрос Turan почему он не едет в Шушу, заявил, что он «пока не готов».