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(5 часов назад)
Во время визита в Тегеран министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов 15 марта встретился со своим иранским коллегой Али Акбаром Меграбяном. minenergy.gov.az

Во время визита в Тегеран министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов 15 марта встретился со своим иранским коллегой Али Акбаром Меграбяном. minenergy.gov.az

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан и Иран продвигают сотрудничество в области энергетики и региональное развитие

Во время визита в Тегеран министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов 15 марта встретился со своим иранским коллегой Али Акбаром Меграбяном. Их обсуждения были сосредоточены вокруг проектов строительства гидроэлектростанций Худаферин и Гыз Галасы на реке Араз, Ордубадской гидроэлектростанции и энергетического моста, соединяющего Азербайджан, Иран и Россию. Эти обсуждения показатель расширяющегося сотрудничества Азербайджана и Ирана в энергетическом секторе, что укрепит энергетическую безопасность и экономическое развитие региона.

Проекты гидроэлектростанций близки к завершению

Изюминкой этого сотрудничества является близкое завершение строительства гидроэлектростанций Худаферин и Гыз Галасы. Сообщается, что строительные работы выполнены на 96%. Эти объекты расположены на реке Араз, жизненно важном водном пути, проходящем вдоль азербайджано-иранской границы. Завершение этих проектов представляет собой не только значительное достижение в двустороннем сотрудничестве, но и поворотный момент для регионального управления энергетическими и водными ресурсами. Ожидается, что благодаря проектам "Худаферин" и "Гыз Галасы" ежегодно будет вырабатываться 358 миллионов кВт*ч электроэнергии, Азербайджан намерен расширить производство энергии, а также значительно улучшить орошение более чем 252 000 га земли и создать новые сельскохозяйственные возможности еще на 12 000 га.

Путь к энергетической независимости и региональному сотрудничеству

Реализация этих проектов сигнализирует на движение к большей энергетической независимости и региональному сотрудничеству. Используя общие водные ресурсы для производства энергии, Азербайджан и Иран закладывают основу для более взаимосвязанного и взаимовыгодного энергетического сотрудничества. Обсуждения между министрами Шахбазовым и Меграбяном, особенно касающиеся создания энергетического моста с Россией, еще раз иллюстрируют потенциал расширения этого сотрудничества в более широких региональных рамках.

Исторические и экологические соображения

Восстановление пограничного исторического  моста Худафарин (12-13 века), также обсуждавшееся в ходе встречи, затрагивает культурные и исторические аспекты азербайджано-иранского сотрудничества. Эта инициатива не только служит символом общего наследия двух стран, но и подчеркивает важность интеграции сохранения окружающей среды и культуры в рамках проектов развития инфраструктуры.

Перспективы на будущее

Забегая вперед, отметим, что успешная реализация этих гидроэлектростанционных проектов и предлагаемого энергомоста открывает многочисленные возможности для экономического роста, экологической устойчивости и региональной стабильности. Поскольку Азербайджан и Иран продолжают углублять свое партнерство, акцент на устойчивых энергетических ресурсах и эффективном управлении водными ресурсами будет играть решающую роль в решении проблем, связанных с изменением климата и растущими потребностями в энергии.

Кроме того, эти инициативы, вероятно, будут способствовать дальнейшим международным инвестициям и сотрудничеству, открывая новые возможности для экономического развития и инноваций в энергетическом секторе. Совместные усилия Азербайджана и Ирана служат моделью трансграничного сотрудничества, демонстрируя, как можно использовать общие ресурсы для достижения общих целей и содействия региональной интеграции.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов инспектирует ГЭС Худаферин  14 марта 2023 года

Азербайджан и Иран продвигают сотрудничество в области энергетики и региональное развитие
Азербайджан и Иран продвигают сотрудничество в области энергетики и региональное развитие

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