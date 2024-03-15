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(5 часов назад)
Президенты Азербайджана и Ирана встретятся в Худаферине

Президенты Азербайджана и Ирана встретятся в Худаферине

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президенты Азербайджана и Ирана встретятся в Худаферине

Президенты Азербайджана и Ирана в канун Новруза встретятся в районе Худаферинского моста. Об этом в интервью Baku.tv сообщил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

В присутствии президентов на ирано-азербайджанской границе состоится церемония открытия гидроузлов ГЭС Худаферин и Гыз Галасы.

Отметим, что 14 марта в Тегеран для переговоров и подготовки церемонии открытия этих гидроузлов прибыл министр энергетики Азербайджана Пtрвиз Шахбазов.

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