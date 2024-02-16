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(6 часов назад)
Азербайджан сообщает о значительном положительном сальдо внешней торговли в январе 2024 года

Азербайджан сообщает о значительном положительном сальдо внешней торговли в январе 2024 года

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Азербайджан сообщает о значительном положительном сальдо внешней торговли в январе 2024 года

Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана за январь 2024 года достигло впечатляющих 701,86 миллиона долларов, что означает существенное увеличение на 51,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, согласно последнему отчету Государственного таможенного комитета (ГТК).

Несмотря на незначительное снижение общего внешнеторгового оборота на 9,2%, которое составило 2,99 миллиарда долларов, страна продемонстрировала устойчивость, обусловленную заметными изменениями в динамике экспорта и импорта. Показатели экспорта составили 1,84 миллиарда долларов, незначительно снизившись на 1,8%, в то время как импорт значительно сократился на 19,2% до 1,14 миллиарда долларов.

В структуре экспорта по-прежнему в значительной степени доминировал нефтегазовый сектор, на долю которого приходится ошеломляющие 87,96% от общего объема экспорта. Это подчеркивает сохраняющуюся зависимость Азербайджана от своих углеводородных ресурсов в качестве основного источника экспортных поступлений.

Напротив, структура импорта демонстрировала широкий спектр категорий. Заметными секторами были машины, механизмы, электроприборы, оборудование и запасные части (20,25%), транспортные средства и запасные части (14,85%), а также черные металлы и изделия из них (7,84%).

В отчете подчеркивается широкое участие как государственных, так и частных предприятий: за отчетный период во внешнеторговых операциях участвовало 4,371 тыс. предприятий и 6,228 тыс. физических лиц. Кроме того, Азербайджан осуществлял торговлю со 131 страной, демонстрируя широкий глобальный охват страны.

Ключевыми экспортными партнерами Азербайджана в январе 2024 года были, в частности, Италия (25,53%), Турция (16,54%), Израиль (16,22%) и Таиланд (6,25%). Между тем, ведущими партнерами по импорту были Китай (19,07%), Россия (16,57%) и Турция (14,93%), что отражает диверсифицированные торговые отношения страны.

Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана в 2023 году составило 16,61 миллиарда долларов, что на 29,6% меньше, чем в 2022 году. Хотя это снижение может вызывать опасения, значительный профицит в январе 2024 года предполагает потенциальное изменение или стабилизацию этой тенденции, обеспечивая позитивный прогноз для показателей торговли Азербайджана в ближайшие месяцы.

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