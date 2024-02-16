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(6 часов назад)
Carlsberg Azerbaijan наращивает продажи на фоне оживления туризма

Carlsberg Azerbaijan наращивает продажи на фоне оживления туризма

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Carlsberg Azerbaijan наращивает продажи на фоне оживления туризма

Carlsberg Azerbaijan продемонстрировал устойчивость показателей продаж в 2023 году, отметив скромный, но значительный рост на 1% по сравнению с предыдущим годом. Такая траектория роста, как подчеркивает компания, в первую очередь может быть объяснена возрождением въездного туризма и постепенным восстановлением канала внутренней торговли, включающего отели, кафе и рестораны.

В заявлении, опубликованном компанией, было указано, что продажи в сетевых магазинах заметно выросли - на 12%. Этот всплеск потребительского спроса в розничных сетях подчеркивает позитивный сдвиг в покупательском поведении. Кроме того, сектор HoReCa продемонстрировал достойный похвалы рост на 3%, что указывает на постепенное восстановление индустрии гостеприимства. Однако традиционные каналы торговли, в основном состоящие из небольших магазинов, столкнулись с незначительным снижением на 3,4%. Это снижение объясняется растущим предпочтением потребителей к торговым точкам в рамках современного торгового канала, что отражает меняющуюся динамику рынка.

Carlsberg Azerbaijan подчеркнула, что резкий рост продаж не только привел к усилению присутствия на рынке, но и внес значительный вклад в государственную казну. Налоговые отчисления в государственный бюджет выросли на 15%, достигнув 38,1 миллиона манатов, что свидетельствует об экономическом вкладе компании.

Помимо увеличения продаж на внутреннем рынке, Carlsberg Azerbaijan добилась значительных успехов в расширении своего экспортного присутствия. Экспорт в соседнюю Грузию в 2023 году вырос на впечатляющие 22%, демонстрируя приверженность компании региональному росту и диверсификации рынка.

Алиус Антулис, генеральный директор Carlsberg Azerbaijan, подчеркнул приверженность компании инвестированию в экономический ландшафт Азербайджана. Антулис особо отметил меморандум о взаимопонимании, подписанный между Carlsberg Azerbaijan и Министерством экономики в 2021 году, в котором изложено обязательство инвестировать 25 миллионов манатов. К концу 2023 года компания уже вложила в экономику 18 миллионов манатов. Забегая вперед, Антулис подтвердил дальнейший инвестиционный план на 2024 год в размере примерно 6,7 миллиона манатов, что свидетельствует о твердой решимости Carlsberg Group способствовать расширению и развитию бизнеса в Азербайджане.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan, стратегически расположенный в Хырдалане, всего в 10 километрах от столицы страны Баку, может похвастаться мощной производственной мощностью в 8 миллионов декалитров в год. Персонал компании, насчитывающий около 260 сотрудников, играет ключевую роль в поддержании высокого уровня операционной деятельности. Более того, волновой эффект Carlsberg Azerbaijan на экономику ощутим: создано более 3000 рабочих мест в смежных отраслях, таких как поставщики, розничная торговля и гостиничный бизнес.

В совокупности инвестиции компании в развитие завода составляют около 60 миллионов манатов, что подчеркивает ее приверженность обеспечению долгосрочной устойчивости и роста. Разнообразный ассортимент Carlsberg Azerbaijan, включающий такие известные бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Tuborg, Baltika, Efsane и Kronenbourg Blanc 1664, продолжает находить отклик у потребителей, укрепляя свои позиции лидера пивоваренной отрасли Азербайджана.

В заключение отметим, что Carlsberg Azerbaijan в 2023 году подчеркивает не только свою устойчивость перед экономическими вызовами, но и приверженность обеспечению устойчивого роста и стимулированию экономического развития в Азербайджане. Поскольку компания ориентируется в меняющейся динамике рынка, ее стратегические инвестиции и диверсифицированный портфель обеспечивают ей благоприятные условия для дальнейшего успеха в ближайшие годы.

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