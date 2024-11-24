Азербайджан стал пионером прямого железнодорожного грузового маршрута в Китай, увеличивая потенциал среднего коридора

Азербайджан отправил свою первую железнодорожную партию груза из Баку в Китай, что стало важной вехой в его амбициях стать критически важным узлом на Среднем коридоре. Азербайджанские железные дороги (ADY) подтвердили в воскресенье, что первый экспортный блок-поезд «Баку-Сиань», состоящий из 62 40-футовых контейнеров, начал свой путь.

Груз должен достичь Сианя через мультимодальный транзит через Казахстан, сообщает ADY. Проект направлен на доставку в общей сложности 15 000 тонн товаров — или около 600 контейнеров — по этому маршруту к концу 2024 года.

«Эта инициатива имеет большое значение для обеспечения грузопотоков в обоих направлениях по коридору Запад-Восток. Местные предприниматели теперь могут отправлять свои товары напрямую в Китай через Средний коридор», — заявил Ариф Агаев, заместитель председателя ADY. «Как ADY, мы стремимся продвигать проекты, которые превратят Азербайджан в международный транспортный и логистический центр».

Средний коридор, официально известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, служит ключевой альтернативой традиционным северным маршрутам, проходящим через Россию. В условиях обострения геополитических проблем, нарушающих глобальные цепочки поставок, стратегическое значение этого коридора значительно возросло, предлагая более короткую и политически стабильную связь между Европой и Азией.

ADY сообщает, что с момента запуска Среднего коридора из Китая в Азербайджан было отправлено 280 контейнерных маршрутных поездов. Ожидается, что к концу 2024 года эта цифра превысит 300, а прогнозируется более чем трехкратное увеличение количества маршрутных поездов до 1000 к 2025 году.

Развитие подчеркивает стратегические инвестиции Азербайджана в транспортную инфраструктуру для диверсификации экономики за пределами нефти и газа. Страна использовала свое географическое положение для соединения рынков в Европе, Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Инвестиции в железные дороги, порты и логистические объекты позиционировали Баку как стержень в региональных торговых сетях.

Этот шаг также укрепляет связи между Азербайджаном и Китаем, соответствуя инициативе Пекина «Один пояс, один путь» по улучшению связей в Евразии. Улучшая торговые и транспортные связи, Азербайджан не только увеличивает свою роль в международной торговле, но и предлагает местным предприятиям беспрецедентный доступ к китайскому рынку.

Несмотря на многообещающие перспективы, Азербайджан сталкивается с трудностями в масштабировании своих логистических возможностей, включая повышение операционной совместимости с инфраструктурой соседних стран и обеспечение конкурентоспособных цен на транспортные услуги. Кроме того, устойчивость Среднего коридора будет зависеть от последовательных инвестиций и сотрудничества между транзитными странами.

Тем не менее, амбициозная цель утроить блокировку движения поездов к 2025 году отражает смелое видение. Для Азербайджана успешная эксплуатация поезда «Баку-Сиань» символизирует больше, чем логистическое достижение — она знаменует новую эру в его стремлении стать глобальным транспортным и логистическим хабом.