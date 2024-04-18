"Азербайджанские авиалинии" повышают стандарты обслуживания благодаря оснащению аэропорта Лачин
"Азербайджанские авиалинии" повышают стандарты обслуживания благодаря оснащению аэропорта Лачын
В качестве важного шага на пути укрепления своей авиационной инфраструктуры и повышения качества обслуживания авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начала сотрудничество с признанным мировым лидером в области авиационного обслуживания, базирующейся в Германии компанией DFS Aviation Services GmbH.
Партнерство, о котором было объявлено на престижной выставке Passenger Terminal Expo 2024 во Франкфурте, знаменует собой важную веху в продолжающемся стремлении Азербайджана модернизировать свой авиационный сектор и повысить стандарты работы аэропортов. В основе этого сотрудничества лежит внедрение ультрасовременной системы управления воздушным движением PHOENIX в международном аэропорту Лачын.
Система PHOENIX, известная своей эффективностью и надежностью, представляет собой значительный шаг вперед в технологии управления воздушным движением. Система PHOENIX, которая уже функционирует в шести диспетчерских пунктах AZANS по всему Азербайджану, включая недавно установленные объекты в международных аэропортах Физули и Зангилан, также служит важным резервным средством для Главного центра УВД "Азераэронавигации", обеспечивая бесперебойную работу.
Подписанное соглашение между директором AZANS Фарханом Гулиевым и управляющим директором DFS Aviation Services GmbH Андреасом Потчем знаменует новую эру сотрудничества, направленную на развитие авиационных возможностей Азербайджана. Помимо внедрения самых современных технологий, партнерство включает в себя ряд инициатив, направленных на содействие развитию талантов и обмену знаниями в рамках авиационной экосистемы Азербайджана.
Одна из таких инициатив предполагает создание специального учебного центра для авиадиспетчеров в Азербайджане, что является результатом совместных усилий AZANS и Национальной авиационной академии. Оснащенный ведущими в отрасли учебными материалами и стандартами, предоставляемыми DFS Aviation Services, этот центр будет служить центром подготовки следующего поколения авиационных специалистов.
С внедрением системы PHOENIX в международном аэропорту Лачын и созданием современного учебного центра для авиадиспетчеров "Азербайджанские авиалинии" подтверждают свою приверженность установлению новых стандартов качества обслуживания и безопасности в небе. Поскольку пассажиры и заинтересованные стороны в равной степени ожидают ощутимых выгод от этих инициатив, сотрудничество между AZAL и DFS Aviation Services является свидетельством силы партнерства в формировании будущего авиации.
Церемония закладки фундамента аэропорта Лачын состоялась в августе 2021 года. Строительство аэропорта планируется завершить к 2025 году.
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