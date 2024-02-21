Насколько вырастут зарплаты учителей?
Насколько вырастут зарплаты учителей?
Депутат Милли меджлиса, экономист Вюгар байрамов внес ясность в вопрос планируемого повышения заработных плат учителей.
Напомнив для начала, что в госбюджете на 2024 год предусмотрен рост объема средств, выделяемых на образование на 142,8 млн манатов по сравнению с предыдущим годом, т.е. до 4 млрд 549 млн манатов. Из этих средств 2 млрд 372 млн манатов составляют прямые общеобразовательные расходы.
Что касается повышения зарплат, то на эти цели в бюджете в этом году предусмотрено 93,6 млн манатов. Из этих средств 71 млн манат будет направлен на сертификацию, 22,6 млн манатов - на зарплаты директорам школ и их заместителей. Это означает, что учителям, успешно прошедшим сертификацию, будет повышена зарплата. Ожидается, что в этом году в сертификационных экзаменах примут участие 30 тыс. учителей.
Согласно действующим правилам, зарплата тех, кто набрал 30-50 баллов на экзаменационном этапе, увеличивается на 10%, а зарплата тех, кто набрал 51-60 баллов, увеличивается на 35%. Вместе с тем, В.Байрамов считает, что необходимо изменить систему дифференциала и адаптировать повышение заработной платы к современным системам оценки. «С этой точки зрения мы предлагаем на 35% повысить зарплату и учителей, ответивших на 80% от общего количества вопросов, т.е. набравших 48%. Необходимо рассчитать финансовую составляющую нашего предложения и внести изменения в соответствующие правила», - отметил депутат.
-
-
- Экономика
- 21 февраль 2024 15:54
Экономика
-
- 21 февраль 2024, 15:54
Усилия Азербайджана по оживлению своего животноводческого сектора в рамках "Государственной программы интенсивного развития животноводства и эффективного использования пастбищных угодий в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" завершились неутешительными результатами, поскольку производство мяса не достигло амбициозных целей, поставленных в программе.
-
- 21 февраль 2024, 15:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум о сотрудничестве между Министерствами финансов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Это соглашение, подписанное 9 января 2024 года во время визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна в Баку, подчеркивает растущее партнерство, направленное на содействие взаимному росту и развитию.
-
Азербайджан готов добиться значительных успехов в своей программе использования возобновляемых источников энергии, планируя ввести в эксплуатацию восемь электростанций промышленного масштаба к 2027 году. Эта амбициозная инициатива, объявленная министром энергетики Парвизой Шахбазовым во время встречи в Вашингтоне с заместителем Специального представителя президента США по вопросам изменения климата Риком Дьюком, подчеркивает приверженность страны сокращению зависимости от традиционных ископаемых видов топлива и продвижению к более экологичному энергетическому будущему.
-
- 21 февраль 2024, 14:16
В качестве важного шага в направлении укрепления возможностей Азербайджана в области возобновляемых источников энергии президент Ильхам Алиев издал распоряжение об ускорении строительства новаторской ветроэлектростанции мощностью 240 МВт. Этот амбициозный проект, возглавляемый ACWA Power из Саудовской Аравии, знаменует собой ключевой сдвиг в энергетической стратегии страны, обещающий существенные экологические и экономические выгоды.
Написать отзыв