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(31 минуту назад)
Насколько вырастут зарплаты учителей?

Насколько вырастут зарплаты учителей?

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Насколько вырастут зарплаты учителей?

Депутат Милли меджлиса, экономист Вюгар байрамов внес ясность в вопрос планируемого повышения заработных плат учителей.

Напомнив для начала, что в госбюджете на 2024 год предусмотрен рост объема средств, выделяемых на образование на 142,8 млн манатов по сравнению с предыдущим годом, т.е. до 4 млрд 549 млн манатов. Из этих средств 2 млрд 372 млн манатов составляют прямые общеобразовательные расходы.

Что касается повышения зарплат, то на эти цели в бюджете в этом году предусмотрено 93,6 млн манатов. Из этих средств 71 млн манат будет направлен на сертификацию, 22,6 млн манатов - на зарплаты директорам школ и их заместителей. Это означает, что учителям, успешно прошедшим сертификацию, будет повышена зарплата. Ожидается, что в этом году в сертификационных экзаменах примут участие 30 тыс. учителей.

Согласно действующим правилам, зарплата тех, кто набрал 30-50 баллов на экзаменационном этапе, увеличивается на 10%, а зарплата тех, кто набрал 51-60 баллов, увеличивается на 35%. Вместе с тем, В.Байрамов считает, что необходимо изменить систему дифференциала и адаптировать повышение заработной платы к современным системам оценки. «С этой точки зрения мы предлагаем на 35% повысить зарплату и учителей, ответивших на 80% от общего количества вопросов, т.е. набравших 48%. Необходимо рассчитать финансовую составляющую нашего предложения и внести изменения в соответствующие правила», - отметил депутат.

 

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