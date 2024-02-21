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(32 минуты назад)
Азербайджан и США расширяют партнерство в энергетической сфере

Азербайджан и США расширяют партнерство в энергетической сфере

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Азербайджан и США расширяют партнерство в энергетической сфере

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе визита Вашингтон провел ряд встреч с высокопоставленными представителями США.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, на встрече с помощником президента США по особым вопросам Сарой Ладислоу были обсуждены вопросы долгосрочного сотрудничества в реализации энергетических проектов регионального и международного значения. При этом, отмечена роль Южного газового коридора.

По словам Шахбазова, богатый потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана направлен на энергетический переход и диверсификацию энергоснабжения Европы.

Председательство Азербайджана в COP29 также отражает его приверженность зеленой энергетике, климатической повестке и планам декарбонизации, отметил он.

Также Шахбазов провел в Госдепартаменте встречу с заместителем спецпредставителя президента США по климату Риком Дьюком и помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом.

На встрече с Дьюком обсуждены вопросы сотрудничества по зеленому энергетическому коридору.

В ходе беседы с Пайеттом основной темой было развитие инфраструктуры для диверсификации энергоснабжения.

Азербайджан в настоящее время поставляет газ в 8 стран, дополнительные поставки голубого топлива требуют увеличения пропускной способности существующей инфраструктуры. Достигнута договоренность о поддержке США расширения Южного газового коридора.

Также состоялась встреча с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Стороны обсудили сотрудничество в рамках зеленых энергетических коридоров: «Каспий-Черное море-Европа» и «Центральная Азия–Азербайджан–Европа».

 

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