Азербайджан и США расширяют партнерство в энергетической сфере
Азербайджан и США расширяют партнерство в энергетической сфере
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе визита Вашингтон провел ряд встреч с высокопоставленными представителями США.
Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, на встрече с помощником президента США по особым вопросам Сарой Ладислоу были обсуждены вопросы долгосрочного сотрудничества в реализации энергетических проектов регионального и международного значения. При этом, отмечена роль Южного газового коридора.
По словам Шахбазова, богатый потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана направлен на энергетический переход и диверсификацию энергоснабжения Европы.
Председательство Азербайджана в COP29 также отражает его приверженность зеленой энергетике, климатической повестке и планам декарбонизации, отметил он.
Также Шахбазов провел в Госдепартаменте встречу с заместителем спецпредставителя президента США по климату Риком Дьюком и помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом.
На встрече с Дьюком обсуждены вопросы сотрудничества по зеленому энергетическому коридору.
В ходе беседы с Пайеттом основной темой было развитие инфраструктуры для диверсификации энергоснабжения.
Азербайджан в настоящее время поставляет газ в 8 стран, дополнительные поставки голубого топлива требуют увеличения пропускной способности существующей инфраструктуры. Достигнута договоренность о поддержке США расширения Южного газового коридора.
Также состоялась встреча с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Стороны обсудили сотрудничество в рамках зеленых энергетических коридоров: «Каспий-Черное море-Европа» и «Центральная Азия–Азербайджан–Европа».
Политика
-
- 21 февраль 2024, 23:56
Соединенные Штаты заявили в четверг, что «продолжают поощрять» Азербайджан и Армению к заключению мирного соглашения. Этому были посвящены недавние встречи госсекретаря Энтони Блинкена с лидерами двух стран в Мюнхене, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 21 февраль 2024, 17:33
Срок меры ареста руководителя Интернет-ТВ "Kanal 13" Азиза Оруджева продлен еще на месяц – до 27 марта. Такое решение принял сегодня Сабаильский районный суд Баку, сообщил адвокат журналиста Бахруз Байрамов.
-
- 21 февраль 2024, 17:27
Германо-азербайджанская внешнеторговая палата организовала визит и встречи шести германских компаний с госструктурами Азербайджана. Немцы желают участвовать в строительстве водопроводно-канализационных сетей в Карабахском Экономическом Регионе (КЭР).
-
- 21 февраль 2024, 17:05
Экс-депутату Назиму Бейдемирли в СИЗО внезапно провели медобследование, сообщила его супруга Фарида Бейдемирли. По ее словам, 19 февраля Бейдермирли пригласили в медпункт СИЗО. «Он сам не обращался за помощью. Ему сделали рентгеновский снимок, померили давление и рекомендовали сдать анализы. Однако он не согласился и потребовал прихода в СИЗО врачей, которым он доверяет. Для этого мы сделаем официальное обращение», - сказала супруга.
Написать отзыв