Сунния Дуррани-Джамал
Сунния Дуррани-Джамал назначена новым страновым директором Азиатского банка развития в Азербайджане
Сунния Дуррани-Джамал официально вступила в должность нового странового директора Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане, сменив Кэндис Макдаган, которая занимала эту должность с 2021 года. Дуррани-Джамал привносит в свою новую должность более 25 лет профессионального опыта, включая 16 лет на руководящих должностях в АБР. Ранее она занимала должность регионального директора АБР в Камбодже и старшего советника вице-президента по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону.
За время своего пребывания на посту регионального директора в Камбодже Дуррани-Джамал сыграла ключевую роль в разработке и реализации стратегий по решению региональных проблем, содействию устойчивому экономическому росту и сокращению бедности. В качестве старшего советника она влияла на ключевые политические решения и стратегические инициативы, формируя подход АБР в регионах Восточной Азии и Тихоокеанского региона. В качестве главного экономиста она предоставила важные сведения об экономических тенденциях, которые легли в основу проектов и инвестиций банка, обеспечивая соответствие более широким экономическим целям.
Дуррани-Джамал также сыграла важную роль в продвижении инициатив по финансированию климата, особенно в секторах энергетики и инфраструктуры, направленных на смягчение последствий изменения климата в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Ожидается, что ее экспертиза внесет значительный вклад в продвижение целей АБР в Азербайджане.
Сотрудничество Азербайджана с Азиатским банком развития охватывает широкий спектр проектов, направленных на экономическое развитие и улучшение инфраструктуры, в том числе в секторах транспорта, энергетики и социальных услуг. В 2023 году АБР начал разрабатывать новую стратегию сотрудничества с Азербайджаном, подчеркивая постоянную поддержку и указывая на потенциальные корректировки сферы будущих обязательств.
С начала сотрудничества с АБР в 1999 году Азербайджан получил около 5,2 млрд долларов США в виде помощи, которая была использована для различных проектов как в государственном, так и в частном секторах, что способствовало повышению экономической устойчивости страны и улучшению перспектив ее развития.
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