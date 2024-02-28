Закон предусматривает оплату за парковку, но не нормирует количество стояночных мест

Количество легковых автомобилей в Азербайджане растет с каждым годом. По данным Государственного Комитета Статистики, в январе-ноябре 2023 г. в страну было ввезено 88151 автомобилей, что на 28,3% больше чем, за тот же период 2022 г.

Купив автомобиль, бакинцы сталкиваются с проблемой дефицита мест на стоянках. Здесь следует уточнить разницу между "парковочным местом" ("парковка") и "стояночноым местом". Если парковка может быть на ограниченное время и бесплатной, то на "стоянке" автомобиль может храниться сутками, но за это надо платить.

Граждане, живущие в черте города должны иметь возможность хранить личные автомобили на выделенных или специально построенных для этого стояночных местах. Но так как их не хватает, то обочины дорог, и даже тротуары в некоторых местах исторической части Баку оказываются забиты автомобилями как днем, так и в ночное время. Для временной парковки в центральных районах мест нет, а в платные подземные и надземные парковки заполнены уже с самого утра.

Архитектор Эльчин Алиев находясь в поисках места для парковки своего автомобиля, занялся исследованием этой проблемы. Расспросив работников парковок он узнал, что те не гарантируют сохранность доверенных им машин и не намерены компенсировать владельцам стоимость ремонта вмятин и царапин, обнаруженных владельцами после парковки.

А как обстоят дела в районах новостроек? В 2010 году Государственный Комитет по городскому строительству и архитектуре принял нормативный документ AzDTN 2.7-1, согласно которому строительные компании обязаны предусматривать создание для жителей домов стояночных мест. В документе расписано все, начиная от размеров каждой стоянки, расстояния между ними, правил тушения пожара, этажности и кончая материалами из которых, могут быть построены стены, но минимальное количество стояночных мест в зависимости от численности жильцов в доме не указано. Документ является калькой Межгосударственных строительных норм, принятых в Москве для стран СНГ и введен в пользование в Азербайджане 01.11.2002 приказом Государственного Комитета по городскому строительству и архитектуры.

Из-за половинчатости документа, строительные компании продавая квартиры двумстам семьям в здании, где они построили стоянку на двадцать автомобилей, не нарушают закон. Получается, что закон соблюден, стоянка есть, но куда девать свои машины большинтсву жильцов неизвестно. Вот они и паркуются вдоль автомобильных дорог, затрудняя движение.

Доцент Азербайджанского технического университета, эксперт в сфере транспорта Фархад Эюбов считает, что организация парковок в Баку не очень эффективна: "Парковочные места не должны препятствовать движению транспортных средств на остальной части дороги. Если дорога трехполосная, то одну из полос можно выделить для парковки. Однако при наличии лишь двух полос организация парковки неуместна".

Эксперт в сфере транспорта Арзу Сулейманов советует воспользоваться европейским опытом, где применяется концепция "shared street": "Согласно этой концепции, приоритет на улицах отдается пешеходам, и при одностороннем движении парковочные места выделяются для небольшого количества автомобилей, в основном для людей с ограниченными физическими возможностями и пожилых. Учитывается наличие поблизости больницы. И хотя наши улицы шире европейских, иногда из-за неправильного анализа возникают проблемы с движением транспорта".

Дефицитом стояночных мест и вследствие этого вынужденностью хранения автомобилей у края дорог пользуется Агентство наземного транспорта, присвоившее большую часть дорожных обочин. Агентство на днях сообщило о "создании в Баку 17 тыс новых парковочных мест". Нормативов для автостоянок нет, но зато правительство приняло постановление от 25 июня 2023 года "О размере платы за парковку транспортных средств". Разделили Баку на пять зон с различным тарифом за час парковки (бесплатные места и от 30 гепиков до 1 маната за час).

Если уж решили копировать российские законы, то правильней было бы применить в Азербайджане СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей". Согласно нормам РФ, застройщики в обязательном порядке должны предусмотреть в проекте жилого комплекса автомобильные стоянки любого типа, которые бы покрывали потребность жильцов в парковке.

В 2011 году в России была принята

Единая методика классифицирования многоквартирных жилых домов – новостроек (ЕК МЖН) по потребительскому качеству (классу) проекта (ЕК МЖН), согласно которой они делятся по потребительскому классу на "эконом", "комфорт", "бизнес" и "элит". Касаясь автостоянок в документе требуется создание около 20 машиномест на каждые 100 квартир – в эконом-классе; около 60 машиномест на каждые 100 квартир – в комфорт-классе; 1-2 машиноместа на каждую квартиру – в бизнес- и элитном классе. В Азербайджане похожего нормативного акта нет, поэтому строительные компании действуют по своему усмотрению или так, как позволяет им совесть. А она, есть не у всех

Архитектор Сохраб Рагимов пишет, что его исследования показали, что для бюджетных жилых домов нужны 70 автостоянок на каждые сто квартир, и по одной автостоянке на каждую квартиру в домах бизнес-класса.