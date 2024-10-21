Мощность энергосистемы Азербайджана превышает 8,4 тыс МВт

С вводом в эксплуатацию новых электростанций мощность энергосистемы Азербайджана увеличившись по сравнению с показателем 2023 года на 4% достигла 8 тыс 415,6 МВт.

Об этом написал министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов в своей статье, опубликованной 18 октября в официальной печати.

По его словам, в электроэнергетической системе страны в настоящее время действуют 22 теплоэлектростанции (ТЭС) общей мощностью 6 623 МВт, 58 гидроэлектростанций (ГЭС) мощностью 1 406,6 МВт, 9 солнечных электростанций мощностью 278,1 МВт, 5 ветряных электростанций мощностью 63,7 МВт.

Помимо этого, в Азербайджане функционирует с 2012 года электростанция, работающая на твердых бытовых отходах, мощностью 37 МВт и 3 гибридные электростанции общей мощностью 7,3 МВт.

Мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, включая ГЭС, составляет 1 792,6 МВт, что соответствует примерно 21,3% от общей производственной мощности.

Шахбазов отметил, что за 9 месяцев текущего года в Азербайджане было выработано 21,8 млрд кВт/час электроэнергии, что на 247,7 млн ​​кВт/час выше по сравнению с показателем за январь-сентябрь 2023 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал более 1,2 млрд ​​кВт/час электроэнергии, в том числе: в Грузию - 898,7 млн ​​кВт/час электроэнергии, в Турцию - 176,4 млн ​​кВт/час, Россию - 137,4 млн ​​кВт/час и в Иран - 27,9 млн ​​кВт/час. Импорт электроэнергии в этот период составил 139,4 кВт/час.